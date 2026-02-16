Plenković: Dabro se treba disciplinirati, bilo bi smiješno da to ugrozi koaliciju

Dabro se očito treba malo disciplinirati, vladajuća koalicija neće se raspasti zbog njegova pjevanja, a HDZ i on kao premijer nemaju apsolutno nikakve veze s tim Dabrinim skandalom - to bi bila ukratko prepričana reakcija premijera Andreja Plenkovića, izrečena u “hard talk” razgovoru s novinarima na press konferenciji nakon sinoćnje sjednice Predsjedništva HDZ-a.

- Vi sada insinuirate da je to naša politička ostavština, a riječ je o njegovoj pjesmi, njegovom odabiru, njegovoj grešci, njegovoj odgovornosti, njegovom možda slabom danu ili možda nekakvom uvjerenju da mu se pjesma sviđa. Ništa to nije moje, niti je HDZ-ovo, nego njegovo osobno - rekao je Plenković u polemičnom odgovoru na naša pitanja o tome je li dio njegove političke ostavštine sada postala i činjenica da jedan vladajući saborski zastupnik pjeva pjesmu koja veliča Antu Pavelića kao vođu svih Hrvata, pored živih i zdravih vođa kao što su premijer i predsjednik RH.

Za početak, Plenković je rekao da je to bilo pjevanje “potpuno neprimjerene pjesme” i da “mi, naravno, osuđujemo takvo ponašanje zastupnika Dabre, za koje nema mjesta kod nekoga tko obnaša važnu javnu dužnost”. Dodao je da je razgovarao s predsjednicima DP-a i HSLS-a, Ivanom Penavom i Dariom Hrebakom.

- Imat ćemo sastanak koalicije. Zatražit ćemo od zastupnika Dabra da se takva praksa ne događa. Pretpostavljam da će se i kolege iz Domovinskog pokreta očitovati o tome. Naravno da takva stvar ne bi trebala niti će ugroziti stabilnost koalicije. To bi bilo smiješno. S druge strane, razumijemo i ovu reakciju HSLS-a, s obzirom na vrijednosni sustav liberalnih stranaka. Ništa manje od njih nismo ni mi nezadovoljni s takvom situacijom. Ali ćemo, vjerujem, kroz dijalog naći rješenja koja će omogućiti nesmetano funkcioniranje i parlamentarne većine i Vlade. Želimo društvo utemeljeno na vrijednostima, na tolerantnom i uključivom načelu, a da se ovakva praksa više ne događa jer je to u potpunosti neprimjereno i u konačnici politički bilo kome nebranjivo. Ja sam danas malo popodne i vidio te komentare koji postoje u javnom prostoru. Čak i oni koji su izrazito desne provenijencije osudili su takvu praksu. Prema tome, tu vlada jedan široki konsenzus i uvjeren sam da će tako biti i dalje - rekao je Plenković. Kao indikator koji pokazuje da nema velike drame oko ostanka HSLS-a u vladajućoj koaliciji, premijer i šef HDZ-a ukazao je na činjenicu da je HSLS-ov zastupnik Klasić glasao na saborskim odborima za Alena Ružića kao kandidata za novog ministra rada.

Na pitanje kako može biti siguran da Josip Dabro neće takvo ponašanje ponavljati u budućnosti, Plenković je rekao: - Pa dobro, poklade su bile. Ne mogu ja to niti opravdavati niti izražavati neko razumijevanje ili simpatije. Takva vrsta pjevanja ne spada u katalog omiljenih pjesama bilo koga tko je ovdje, niti ikoga koga ja poznajem. Nadamo se da se neće ponoviti, a ne znam što više može biti. Ali dobro, svega nam se dogodilo u mandatu, pa i ovo. Ovo nije najgora stvar koja se dogodila. Loša je, ali nije najgora - poručio je Plenković.

- Dakle, ako netko na pokladama, vjerojatno pod utjecajem alkohola, ničim izazvan pjeva takve pjesme, sigurno ih nisam pjevao ja, nije ih pjevao nitko od ljudi ovdje, nije pjevao HDZ. I mi ne možemo odgovarati za ono što netko radi slučajno, namjerno, greškom ili kako god želite. Nikakve to nema veze s mojom političkom ostavštinom. Moja politička ostavština će biti nešto puno krupnije i ozbiljnije, a to je jačanje hrvatske države, hrvatskog gospodarstva, i standarda hrvatskih građana. Politikom modernog suverenizma u svim mogućim aspektima kojima smo se mi bavili - odgovorio je još Plenković i nabrojio sve uspjehe tijekom svojih premijerskih mandata.

- Vi analizirate hoće li Dabrino pjevanje na pokladama u Komletincima biti moj politički legacy. Neće! - rezolutan je bio. U jednom trenutku zanimljive press konferencije među nama se razvila i zanimljiva rasprava o tome što je tijekom vikenda bilo važnije: sigurnosna konferencija u Münchenu, gdje je bio premijer, ili pokladno jahanje u Komletincima, gdje je Dabro u pjesmu o Stjepanu Radiću ubacio stihove o madridskoj “grobnici o zlata” u kojoj leži “vođa svih Hrvata”, o čemu je prvi javio vecernji.hr. Mi smo tvrdili da su Komletinci jednako važni kao München, a premijer je komentirao: - Ja, recimo, u Münchenu nisam imao vremena za to.