Tvrtke iz Iraka i UAE ulažu 700 mln dolara u mrežu za prijenos podataka

Skupina tvrtki iz Iraka i Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE) planira uložiti 700 milijuna dolara u mrežu podmorskih i kopnenih kablova za prijenos podataka do granice s Turskom, rekao je jedan od sudionika projekta.

UAE i Saudijska Arabija nastoje izgraditi infrastrukturu kako bi iskoristile potražnju za povezivanjem u regiji i privukle ulaganja u podatkovne centre.

Projekt UAE-a i Iraka "WorldLink" predviđa postavljanje podmorskog kabela od Fujairaha u UAE-u do iračkog Fawa u Perzijskom zaljevu, te produljivanje veze kopnom prema sjeveru do turske granice, rekao je Reutersu Ali El Ekabi, čelnik iračke tvrtke Tech 964.

Uz Tech 964, konzorcij WorldLink čine još iračko-kurdska tvrtka DIL Technologies i tvrtka Breeze Investments sa sjedištem u UAE-u, kazao je El Ekabi, sin iračkog milijardera u sektoru nekretnina Namira El Ekabija.

Projekt bi trebao biti dovršen za četiri do pet godina i biti usmjeren na "hiperskalere, međunarodne operatere i aplikacije povezane s umjetnom inteligencijom", a financirat će ga privatni sektor.

Cilj je ublažiti zagušenje na postojećim rutama za prijenos podataka od istoka prema zapadu i skratiti vrijeme tranzita u odnosu na rute koje prolaze kroz Sueski kanal.

Ministarstvo vanjskih poslova UAE-a nije odgovorilo na Reutersov zahtjev da komentira projekt.

Irak pak gradi poziciju tranzitnog koridora i pokrenuo je 2023. godine željezničko-cestovni plan "Razvojni put" vrijedan 17 milijardi dolara kako bi povezao poluotok Faw s Turskom.

Saudijska Arabija i Sirija najavile su pak početkom veljače uspostavu optičke mreže, dodajući da bi projekt vrijedan otprilike milijardu dolara trebao potaknuti obnovu sirijske infrastrukture.