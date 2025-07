FOTO Ovo je detaljan vodič za koncert: Grad je objavio karte s bitnim lokacijama, fazama zatvaranja...

Sve je spremno za koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu na koji dolazi pola milijuna ljudi. Gradske vlasti objavile su interaktivnu web stranicu s kartom koja prikazuje lokacije svih javnih zdenaca i vatrogasnih hidranata preuređenih u javne slavine. Karta omogućuje zumiranje i procjenu vremena pješačenja do Hipodroma, što je ključno s obzirom na zabranu automobilskog prometa u koncertnoj zoni. Također je označen položaj javnih toaleta i popis dežurnih domova zdravlja tijekom vikenda, osiguravajući medicinsku skrb posjetiteljima.

Foto: Grad Zagreb

Nadalje, zatvaranje prometa odvijat će se u fazama, kako smo ranije izvijestili. Prva faza obuhvaća zatvaranje Trga Stjepana Radića, dijela Vukovarske, Zagrebačke/Slavonske avenije, Av. Većeslava Holjevca, dijela Ul. Hrvatske bratske zajednice te naselja Kajzerica, Središće i Zapruđe.

U subotu započinje druga faza, zatvarajući Aveniju Dubrovnik od rotora Remetinec do Zapruđa, sjeverni/istočni kolnik Av. Većeslava Holjevca od Islandske do Av. Dubrovnik, te isti smjer Ul. Savezne Republike Njemačke od Ukrajinske do Av. Dubrovnik. Treća faza, ako bude potrebna, uključuje zatvaranje Jadranskog mosta i Držićeve. Slavonska avenija (Petlja) ostaje otvorena za promet istok-zapad. Očekuje se postupno vraćanje javnog prijevoza u nedjelju ujutro, ovisno o stanju na cestama.

Detalje o posebnoj regulaciji prometa možete provjeriti na stranicama i svim dodatnim važnim infromacijama saznajte na stranicama Grada Zagreba.