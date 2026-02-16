Bjeloruska oporbena čelnica upozorila Zapad: 'Premještaju nuklearne projektile prema granici EU'

Bjeloruska oporbena čelnica u egzilu Svjatlana Tihanouskaja upozorila je da ruski predsjednik Vladimir Putin premješta nuklearne projektile prema granici Europske unije, koristeći Bjelorusiju kao poligon za eskalaciju sukoba u Ukrajini i pritiska na Europu. U intervjuu za The Telegraph, istaknula je da režim Aleksandra Lukašenka aktivno pomaže Rusiji u jačanju vojne prisutnosti na svom teritoriju, uključujući pripreme za raspoređivanje nuklearnog oružja i ruskih raketa. Prema njezinim riječima, Bjelorusija više nije samo saveznik Moskve, već postaje ključni dio ruskog vojno-industrijskog kompleksa. Oko 300 bjeloruskih tvrtki sudjeluje u proizvodnji za ruske potrebe, a grade se i nove tvornice dronova. "Sve to izgleda kao priprema za daljnju eskalaciju", rekla je Tihanouskaja, dodajući da bi takvi potezi mogli ugroziti ne samo Ukrajinu, nego i susjedne europske zemlje.

Posebnu zabrinutost izaziva raspoređivanje hipersoničnih balističkih raketnih sustava srednjeg dometa Orešnik, sposobnih nositi nuklearne bojeve glave. Lukašenko je najavio da bi u zemlji moglo biti stacionirano do deset takvih sustava, a rusko ministarstvo obrane objavilo je u prosincu snimke postavljanja sličnih raketnih sustava na istočnom dijelu Bjelorusije. Nedavne satelitske snimke, snimljene 9. veljače, pokazuju ubrzanu gradnju na bivšem vojnom aerodromu kod Kričava, blizu ruske granice, gdje su uočena vozila koja podsjećaju na lansere i potpornu opremu Orešnika. Takvo približavanje oružja granici EU dramatično skraćuje vrijeme potrebno za potencijalni napad.

Tihanouskaja je nedavno razgovarala s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji je, prema njezinim riječima, svjestan rizika. Opisala ga je kao izrazito umornog, ali i dalje duboko predanog borbi. "Ako demokratski svijet ne pruži dovoljno pomoći Ukrajini da pobijedi, to će ohrabriti Putina da ne stane na Ukrajini", upozorila je. Dodala je da bi se granice Moldavije, Armenije i Gruzije mogle naći na pregovaračkom stolu.

Lukašenko, po njezinu mišljenju služi Putinovim interesima i prodaje bjelorusku neovisnost Rusiji. Upozorila je Europu da mora posvetiti više pažnje onome što se događa u Bjelorusiji, jer sudbina te zemlje usko je povezana s ishodom rata u Ukrajini. Pobjeda Ukrajine, smatra Tihanouskaja, oslabila bi i Putina i Lukašenka, otvarajući prostor za promjene i u Minsku.

"Nadam se da će, kada Ukrajina pobijedi, to biti ogroman trenutak, prilika i za nas, jer će Rusija biti ometena unutarnjim problemima i bit će prilično slaba. I stoga će Lukašenko biti slab", naglasila je.

Ona sama živi u egzilu, uglavnom između Litve i Poljske, u pratnji sigurnosnog osoblja, nakon što je njezin suprug pušten iz zatvora u sklopu dogovora podržanog od SAD-a. Unatoč osobnim teškoćama, poručuje da se nada skorom posjetu Ukrajini "Moramo jako raditi da oslobodimo sve političke zatvorenike i zaustavimo represivne režime", zaključila je.

Bivši specijalni izaslanik Donalda Trumpa za Ukrajinu, Kurt Volker, izrazio je skeptičan stav prema alarmantnim tvrdnjama o strateškom značaju ruskog raspoređivanja nuklearnog oružja i raketa u Bjelorusiji. U intervjuu za The Telegraph, Volker je naglasio da premještanje takvog oružja ne mijenja bitno situaciju jer zapovijedanje i kontrola nad ruskim nuklearnim arsenalom uvijek ostaju isključivo u rukama Moskve.

Prema njegovim riječima, lokacija – bilo da su rakete stacionirane duboko u Rusiji ili nekoliko stotina kilometara bliže, na teritoriju Bjelorusije – zapravo nije presudna. Radi se o nuklearnom oružju pod ruskim zapovjedništvom, usmjerenom prema istim ciljevima, uključujući i zapadne zemlje. "Ako su u Rusiji ili nekoliko stotina kilometara dalje u Bjelorusiji, to zapravo nije važno – to je nuklearno oružje, pod ruskim je zapovjedništvom i kontrolom i usmjereno je na sve nas", rekao je Volker.

On je pozvao na suzdržanost i upozorio da se ne treba previše uzbunjivati oko ovog poteza kao da predstavlja neku potpuno novu prijetnju.