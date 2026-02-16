VIDEO Zelenski se narugao Orbanu, spomenuo njegov trbuh; On mu uzvratio: 'Dragi Volodimire...'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obrušio se na mađarskog premijera Viktora Orbana tijekom obraćanja na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji naglasivši da Ukrajina svojom borbom protiv Rusije plaća cijenu slobode i sigurnosti cijele Europe. Zelenski je govorio pred međunarodnim liderima, obranio je ulogu Ukrajine kao "europskog fronta" protiv ruske agresije. "Može postojati suverena Moldavija i Rumunjska bez diktature, pa čak i jedan Viktor može razmišljati o tome kako povećati svoj trbuh, a ne kako povećati svoju vojsku kako bi spriječio povratak ruskih tenkova na ulice Budimpešte", rekao je Zelenski, izazvavši smijeh i aplauz u dvorani. Fraza koju je Zelenski upotrijebio bila je sarkastična aluzija na Orbana, kojeg Zelenski optužuje da se više brine o osobnim interesima i blizini s Moskvom nego o obrani Europe. "Pogledajte cijenu. Pogledajte bol kroz koju je Ukrajina prošla, pogledajte patnju s kojom se Ukrajina suočila. Ukrajinci su ti koji drže europski front", dodao je.

Orban mu nije ostao dužan. "Hvala vam na još jednom predizbornom govoru u znak podrške ulasku Ukrajine u EU. To će Mađarima pomoći da jasnije vide situaciju. Međutim, nešto krivo shvaćate: ova rasprava nije o meni ili vama. Radi se o budućnosti Mađarske, Ukrajine i Europe“, napisao je Orban na X-u.

Napetosti između Ukrajine i Mađarske dosegle su novi vrhunac posljednjih tjedana. Orban, koji se suočava s tijesnim parlamentarnim izborima u travnju 2026., pojačao je kritike prema Kijevu i nastavlja blokirati napredak Ukrajine prema Europskoj uniji. Ukrajina je podnijela zahtjev za članstvo u EU nekoliko dana nakon ruske invazije 2022. godine, ali pregovori stoje zbog mađarskog veta. Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó optužio je Zelenskog za nekonstruktivnost i "neprijateljski ton" prema savezniku u EU-u. Zelenski je također zahvalio Orbanu na "motivaciji" – ironično rekavši da ga njegov stav tjera Europu da bude jača i jedinstvenija. Ponovio je ključne zahtjeve Ukrajine, konkretnu vojnu i financijsku pomoć, sigurnosne garancije i jasan datum za početak pristupnih pregovora s EU-om, s ciljem da Kijev bude spreman za članstvo do 2027. godine.

Ovaj verbalni sukob između Zelenskog i Orbana ponovno je istaknuo duboke podjele unutar Europske unije oko podrške Ukrajini i odnosa s Rusijom, piše Kyiv Post.