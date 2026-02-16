Naši Portali
VERBALNI RAT

VIDEO Zelenski se narugao Orbanu, spomenuo njegov trbuh; On mu uzvratio: 'Dragi Volodimire...'

Autor
Maša Ilotić Šuvalić
16.02.2026.
u 12:20

Napetosti između Ukrajine i Mađarske dosegle su novi vrhunac posljednjih tjedana

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obrušio se na mađarskog premijera Viktora Orbana tijekom obraćanja na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji naglasivši da Ukrajina svojom borbom protiv Rusije plaća cijenu slobode i sigurnosti cijele Europe. Zelenski je govorio pred međunarodnim liderima, obranio je ulogu Ukrajine kao "europskog fronta" protiv ruske agresije. "Može postojati suverena Moldavija i Rumunjska bez diktature, pa čak i jedan Viktor može razmišljati o tome kako povećati svoj trbuh, a ne kako povećati svoju vojsku kako bi spriječio povratak ruskih tenkova na ulice Budimpešte", rekao je Zelenski, izazvavši smijeh i aplauz u dvorani. Fraza koju je Zelenski upotrijebio bila je sarkastična aluzija na Orbana, kojeg Zelenski optužuje da se više brine o osobnim interesima i blizini s Moskvom nego o obrani Europe.  "Pogledajte cijenu. Pogledajte bol kroz koju je Ukrajina prošla, pogledajte patnju s kojom se Ukrajina suočila. Ukrajinci su ti koji drže europski front", dodao je. 

Orban mu nije ostao dužan. "Hvala vam na još jednom predizbornom govoru u znak podrške ulasku Ukrajine u EU. To će Mađarima pomoći da jasnije vide situaciju. Međutim, nešto krivo shvaćate: ova rasprava nije o meni ili vama. Radi se o budućnosti Mađarske, Ukrajine i Europe“, napisao je Orban na X-u.

Napetosti između Ukrajine i Mađarske dosegle su novi vrhunac posljednjih tjedana. Orban, koji se suočava s tijesnim parlamentarnim izborima u travnju 2026., pojačao je kritike prema Kijevu i nastavlja blokirati napredak Ukrajine prema Europskoj uniji. Ukrajina je podnijela zahtjev za članstvo u EU nekoliko dana nakon ruske invazije 2022. godine, ali pregovori stoje zbog mađarskog veta. Mađarski ministar vanjskih poslova Péter Szijjártó optužio je Zelenskog za nekonstruktivnost i "neprijateljski ton" prema savezniku u EU-u. Zelenski je također zahvalio Orbanu na "motivaciji" – ironično rekavši da ga njegov stav tjera Europu da bude jača i jedinstvenija. Ponovio je ključne zahtjeve Ukrajine, konkretnu vojnu i financijsku pomoć, sigurnosne garancije i jasan datum za početak pristupnih pregovora s EU-om, s ciljem da Kijev bude spreman za članstvo do 2027. godine.

Ovaj verbalni sukob između Zelenskog i Orbana ponovno je istaknuo duboke podjele unutar Europske unije oko podrške Ukrajini i odnosa s Rusijom, piše Kyiv Post.
Ključne riječi
Volodimir Zelenski Viktor Orban

RI
Rimljan
12:40 16.02.2026.

Mongolski bezkućni lutalice zabili mač u srce Europe. Rovare li rovare. I mi imamo s njima ' krpicu riječku ' na prijevaru .....

Avatar comandante
comandante
12:31 16.02.2026.

Zelenski idiotski kao i većinu puta do sada, ionako će uskoro biti bivši, Orban je za njega, sa svim svojim manama..državnik, blago rečeno!!

Želite prijaviti greške?

Pošalji

