Njemačka uskoro uvodi veliku promjenu: Evo kako će se rješavati porezna prijava

Porezna prijava uskoro bi mogla postati znatno jednostavnija za milijune građana Njemačke. Od 1. srpnja 2026. uvodi se nova funkcija "okElster" unutar aplikacije MeinElster+, koja bi trebala omogućiti predaju porezne prijave praktički jednim klikom. Koncept podsjeća na nekadašnje obećanje o poreznoj prijavi "na poleđini podmetača za pivo", koje je Friedrich Merz iznosio još 2003. godine. Više od dva desetljeća kasnije, ta ideja djelomično se ostvaruje u digitalnom obliku. Umjesto složenog ispunjavanja obrazaca, korisnici će prijavu moći riješiti gotovo automatski. Sustav funkcionira tako da porezna uprava koristi podatke koje već ima, primjerice o plaći, mirovini ili uplaćenim porezima. Na temelju tih informacija automatski se generira unaprijed ispunjena prijava za poreznu godinu 2025. Korisnicima će biti dostupan i pregled očekivanog poreznog rješenja, a njihov je zadatak prije slanja provjeriti jesu li svi podaci točni, piše Fenix.

Ako je sve ispravno, prijava se može potvrditi unutar aplikacije i odmah poslati nadležnom poreznom uredu (Finanzamt). U slučaju netočnih ili nepotpunih podataka, moguće ih je ručno ispraviti ili dopuniti. Cijeli postupak odvija se digitalno, dok bi papirnati obrasci gotovo u potpunosti trebali nestati. U početnoj fazi nova opcija bit će dostupna ograničenom broju korisnika. Prije svega moći će je koristiti samci bez djece, zaposleni te umirovljenici, uz uvjet da imaju Elster račun. Cilj je automatizirati jednostavne standardne slučajeve i tako olakšati proces svima uključenima. Savjet: Oni koji imaju dodatne troškove povezane s poslom (Werbungskosten) ili druge porezne olakšice trebali bi pažljivo provjeriti prijedlog kako ne bi propustili mogućnost većeg povrata poreza.