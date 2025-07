Zabranjeno unošenje ustaških simbola, droge, baklji, nema plaćanja gotovinom

Organizacijski tim Thompsonovog koncerta objavio je važne upute uoči sutrašnjeg mega-spektakla na Hipodromu. Zamolili su sve posjetitelje koji dolaze na koncert da ih pročitaju i pridržavaju se pravila kako bi njihov ulazak prošao što sigurnije, s obzirom na to da se u Zagrebu očekuju ogromne gužve te će kontrole biti rigorozne. Gotovo 20 tisuća službenih osoba, uključujući medicinske timove, pazit će na sigurnost gledatelja i kontrolirati prostor na Hipodromu i u fan zonama putem video nadzora. Zadnje upute donosimo u nastavku.

UPUTE ZA ULAZ

Ulazi se otvaraju u subotu u desetu jutro. Preporučujemo da dođeš najmanje 6 sati prije početka koncerta da izbjegneš gužve na ulazu. Molimo te da u MPT aplikaciji provjeriš na karti lokaciju ulaza koji odgovara tvojoj ulaznici. Kako bismo izbjegli nepotrebno zadržavanje i gužve, važno je da prije dolasku ideš direktno na ulaz koji ti je dodijeljen. Predviđeni početak koncerta je u 20.45.

SKINI MPT APLIKACIJU

Za lakše snalaženje i dolazak do svog ulaza, preuzmi službenu MPT aplikaciju. U njoj možeš pronaći sve važne informacije i aktivirati navigaciju do svog sektora. Aplikacija je dostupna na Google Play-u za Android i App Store-u za iOS.

FAN ZONE

Svaki ulaz ima svoju fan zonu. Prostor za druženje, hranu i piće. Na Bundeku se nalazi velika fan zona izvan koncertnog prostora, dostupna tijek od cijelog dana.

PREPORUKE ZA DOLAZAK

Preporučujemo dolazak pješice ili javnim prijevozom. Nema organiziranog parkinga za osobna vozila. Ponesi kremu za sunčanje, kapu, šešir, bocu vode i dobro raspoloženje.

PLAĆANJE ISKLJUČIVO KARTICAMA

Na svim štandovima moguće je plaćanje isključivo karticama - Visa, Mastercard, Maestro. Plaćanje gotovinom nije moguće.

ULAZNICE

Ulaz je moguć samo s važećom ulaznicom, digitalnom ili fizičkom. Ulaznica vrijedi za jednokratan ulaz. Povratak nakon izlaska nije moguć. Neovisno u formatu ulaznice koju ćeš koristiti, bar kod koji ćeš skenirati na ulazu je važeći samo za jedan ulazak na koncert. Svaki naredni pokušaj ulaska s istim bar kodom, neovisno u formatu ulaznice, neće biti moguć. Pripremi ulaznicu unaprijed. I to isključivo u jednom od važećih formata:

- ulaznica unutar MPT mobilne aplikacije.

- Entrio PDF ulaznica isprintana na papiru

- Entrio PDF ulaznica na mobitelu. Obavezno ju preuzmi na mobitel kao sliku za slučaj nedostupnosti interneta.

- fizička ulaznica na originalnom Entrio obrazu ako je kupljena na prodanom mjestu.

ZABRANJENI PREDMETI

Zbog sigurnosti posjetitelja zabranjeno je unositi:

- simbole, natpise i obilježja koja potiču mržnju ili netrpeljivost

- hranu i piće

- stolice, kišobrane, velike torbe i ruksake

- pirotehniku, koplja, oružje, oštre predmete

- droge i sumnjive supstance

- staklene boce, limenke itd.

- kućne ljubimce.

- sve što može ugroziti sigurnost posjetitelja.

Sigurnosne kontrole bit će temeljite!

"Sve će se snimati i pozivam da se ne unose simboli i predmeti koji nisu dozvoljeni. Pirotehnika je zabranjena i poduzet će se sve mjere i radnje da to spriječimo. Ako pokušate aktivirati topovski udar ili petardu, zbog mase ljudi može doći do ozljeđivanja i zato je to strogo zabranjeno te će se sankcionirati, ako se dogodi. Vozila parkirajte na dozvoljenim mjestima i ne ostavljajte u njima ništa vrijedno da ne ostanete bez toga. Slušajte upute policije i odgovornih osoba, a najbitnije - oboružajte se strpljenjem. Ako ste pili alkohol, nemojte voziti", poručili su iz MUP-a.

PRISTUP ZA OSOBE S INVALIDITETOM

Ulaz za osobe s invaliditetom nalazi se uz zgradu Ine na prometnici između Ine i Zagrebačkog Velesajma, pristup s Avenije Dubrovnik. Ulaz će biti jasno označen, a osoblje će biti dostupno za pomoć.