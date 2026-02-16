Junaku brončanih rukometaša dijagnosticirana je mononukleoza, a životni uzor mu je njegov djed

Nakon osvajanja bronce na Europskom prvenstvu hrvatski rukometni reprezentativac Luka Klarica odmah se vratio klupskim obvezama u RK Zagreb, a između treninga i utakmica pronašao je vrijeme za susret s polaznicima Sportskog učilišta PESG u Zagrebu. U razgovoru s učenicima podijelio je dojmove nakon velikog uspjeha hrvatske reprezentacije.

– To je osjećaj koji sanjaš cijeli život. Kada vidiš da je cijela Hrvatska uz tebe, to nam svima puno znači. Velika je čast nositi hrvatski dres i svaki put se naježim kad čujem himnu. Hrvatski je dres najbolji, najveći i najljepši – poručio je Luka Klarica.

Nakon prošlogodišnjeg srebra očekivanja javnosti bila su velika, no Klarica ističe kako je reprezentacija sama sebi postavila još više ciljeve.

– Mi smo si zadali da želimo još više. Svi smo htjeli pobjedu i taj pritisak bio nam je dodatna motivacija.

Govoreći o izazovima modernog sporta, naglasio je važnost mentalne stabilnosti i selektivnog korištenja društvenih mreža tijekom velikih natjecanja.

– Tijekom prvenstava ne pratim komentare. Svaki sportaš ima loš dan i nije lako čitati negativne poruke. Fokus mora ostati na terenu – ističe Klarica.

Kao i većini sportaša, i Klarici su Olimpijske igre poseban cilj.

– To je san svakog sportaša. Već sam imao priliku nastupiti i nadam se da ću za dvije godine ponovno biti dio tog iskustva. Nakon svjetske i europske medalje, zašto ne bismo osvojili i olimpijsku?

Na poziciji desnog vanjskog Klarica ističe kako mu je uzor bio legendarni Petar Metličić, poznat po liderskim kvalitetama na terenu i izvan njega. Posebno mjesto u njegovu životu ima i djed, nekadašnji sportaš i liječnik sportske medicine, koji mu je životni uzor.

U Zagreb je došao sa 16 godina upravo zbog rukometa, ali nikada nije zanemario obrazovanje. Upisao je Kineziološki fakultet, svjestan važnosti paralelnog razvoja sportske i akademske karijere.

– Sport je predivan, ali obrazovanje je jednako važno. Nikad ne znate kada karijera može završiti. S 18 godina operirao sam koljeno, ali nikada nisam razmišljao o odustajanju, već samo o tome kako ću odraditi rehabilitaciju i vratiti se treninzima.

Klarica je nedavno ostvario i željeni transfer. U RK Zagrebu ostaje do ljeta, nakon čega karijeru nastavlja u poljskom Kielceu te se veseli novim profesionalnim izazovima. Brončani reprezentativac još jednom je pokazao kako se vrhunski sport, odgovornost, obrazovanje i osobne vrijednosti mogu uspješno uskladiti. Luka Klarica oduševljava nas igrom, a danas je inspirirao i mlade generacije sportaša koje u njemu vide uzor.

Poziv RK Zagreba stigao je kada mu je bilo samo 16 godina. Odluka da napusti obiteljski dom i preseli se u metropolu bila je jedan od najtežih trenutaka u njegovu životu. U Zagrebu je živio s bratom, koji mu je bio najveća podrška u prilagodbi na samostalan život i zahtjevan profesionalni ritam.

Upravo na početku karijere, kada se trebao dokazivati, suočio se s teškim zdravstvenim izazovom. Dijagnosticirana mu je mononukleoza, bolest koja je zahtijevala strogo mirovanje i posebnu prehranu, zbog čega je morao pauzirati od treninga i privremeno staviti svoje snove na čekanje. Mnogi bi u takvoj situaciji odustali, no Luka je pokazao iznimnu mentalnu čvrstoću. Disciplinirano je slijedio upute liječnika, oporavio se i vratio se jači nego ikad, spreman boriti se za svoje mjesto pod rukometnim suncem.

Nakon oporavka njegov je uspon bio strelovit. Isprva je igrao za drugu momčad Zagreba, a zatim je u sezoni 2020./2021. poslan na kaljenje u HRK Goricu. Ta se posudba pokazala ključnom jer je u Gorici dobio prijeko potrebne seniorske minute, očvrsnuo i tehnički sazrio. U Zagreb se vratio kao formiran igrač i s 18 godina debitirao u EHF Ligi prvaka protiv moćnog Kiela. Vrlo brzo nametnuo se kao jedan od važnih igrača momčadi, a njegova je uloga rasla iz sezone u sezonu.

Ostao čvrsto na zemlji

Sa Zagrebom je osvojio višestruke naslove prvaka Hrvatske i nacionalne kupove, potvrdivši dominaciju kluba na domaćoj sceni. No Klarica je pokazao da se može nositi i s najjačim europskim momčadima. Njegove partije protiv PSG-a, Barcelone i Veszprema dokazale su da pripada samom vrhu europskog rukometa. "Mentalno sam sazrio. Više ne gledam tko je na golu ili protiv koga igramo. Moramo se usredotočiti na sebe i na ono što svaki igrač treba učiniti da pomogne momčadi. Poštovanje prema određenim ekipama mora se ostaviti po strani, jednostavno moramo ići naprijed", izjavio je Klarica, otkrivajući tajnu svoje mentalne snage. Njegov doprinos reprezentaciji je nemjerljiv. Nakon srebra na Svjetskom prvenstvu nastupio je i na Olimpijskim igrama u Parizu 2024., a danas je nezamislivo sastaviti hrvatsku momčad bez njegova imena na popisu.

Unatoč ogromnom uspjehu i statusu zvijezde, Luka Lovre Klarica ostao je čvrsto na zemlji. Oni koji ga poznaju opisuju ga kao iznimno skromnog, discipliniranog i povučenog mladića, pravog "tihog junaka". Slava ga nije promijenila; i dalje je isti onaj dečko iz Zadra koji najviše voli provoditi vrijeme s obitelji i dugogodišnjom djevojkom, također samozatajnom Zadrankom.