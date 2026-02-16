FOTO Ella Dvornik u halterima zapalila mreže! Evo gdje se zaputila za Valentinovo
Ella Dvornik odlučila je ovogodišnje Valentinovo proslaviti na Malti. Ovaj otok za nju ima i posebno sentimentalno značenje, jer su upravo tamo na medenom mjesecu bili njezini roditelji, Dino i Danijela Dvornik.
Svojim je pratiteljima na Instagramu otkrila kako slavi ljubav serijom fotografija koje su malo koga ostavile ravnodušnim. Uz kratak opis "Valentinovski outfit", dala je do znanja da Dan zaljubljenih obilježava prema vlastitim pravilima, ne mareći za konvencije.
U središtu pozornosti našla se njezina odjevna kombinacija, provokativno izdanje koje stilski podsjeća na školsku uniformu, ali s odvažnim pomakom. Kratka suknja i bijela košulja upotpunjene su halterima, detaljem koji je cijelom izgledu dao "vamp" notu.
Nije trebalo dugo da objava prikupi tisuće lajkova i komentara, potvrđujući još jednom Ellin status jedne od najkomentiranijih osoba na domaćoj javnoj sceni, koja se ne boji izraziti svoju individualnost.