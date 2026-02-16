Naši Portali
VIDEO: LIJEPA GESTA

Hrvat i Srbin kao braća: Potezom usred Beograda izazvali hrpu pozitivnih emocija

Screenshot X
Autor
Patrik Mršnik
16.02.2026.
u 21:36

Hrvatski MMA borac Petar Pejić osvojio je europsko zlato u Beogradu svladavši srpskog predstavnika Marka Ivkovića. Ipak, ono što je uslijedilo nakon meča zasjenilo je sportski rezultat i poslalo snažnu poruku poštovanja koja je dirnula cijelu regiju

U svijetu mješovitih borilačkih vještina, gdje dominiraju snaga i beskompromisno rivalstvo, jedan trenutak s Europskog prvenstva održanog u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić" istaknuo se ne zbog udaraca, već zbog nevjerojatne geste sportskog duha. U finalu superteške kategorije snage su odmjerili Hrvat Petar Pejić i domaći borac Marko Ivković. Nakon iscrpljujuće borbe, suci su pobjedu dodijelili Pejiću, koji se okrunio titulom prvaka Europe. No, ono što se dogodilo nakon proglašenja pobjednika mnogi su opisali kao antologijsku scenu koja nadilazi sport i šalje poruku nade.

Umjesto uobičajenog slavlja i provokacija koje ponekad prate sportske susrete visokog rizika između hrvatskih i srpskih sportaša, uslijedio je prizor za pamćenje. Dok su se pripremali za ceremoniju, Pejić i Ivković razmijenili su nekoliko riječi, a potom donijeli odluku koja je očarala publiku. Dva borca na sredinu su kaveza donijela svoje nacionalne zastave, a onda ih, na iznenađenje svih, zamijenili. Pejić je uzeo srpsku, a Ivković hrvatsku zastavu te su ih zajedno podigli visoko iznad glave, pozirajući pred kamerama s osmijehom.

Potez dvojice sportaša izazvao je gromoglasne ovacije i snažan pljesak s tribina. Publika u Beogradu prepoznala je simboliku geste koja promiče poštovanje, zajedništvo i istinski sportski duh. Snimka razmjene zastava postala je viralna na društvenim mrežama diljem regije, a komentatori su je nazvali pravim primjerom viteštva i rivalstva bez mržnje. Umjesto tenzija i podjela, u Europu i svijet otišla je slika fer-pleja, drugarstva i mira, dokazujući da sport uistinu može biti most pomirenja.

Ovaj čin dobio je dodatnu težinu jer su takvi prizori rijetkost, osobito u regiji u kojoj sportska suparništva nerijetko prelaze granice terena. Primjer Pejića i Ivkovića mnogi već ističu kao dokaz da sport može biti prostor suradnje i međusobnog uvažavanja. Njihov potez nije samo obilježio ovo prvenstvo, već je postao inspiracija koja pokazuje da poštovanje prema suparniku vrijedi više od bilo koje pobjede.

Novi europski prvak nakon osvajanja zlata nije skrivao emocije. "Osjećam se sjajno. Ovo sam napravio za svoju državu. Volim kao pobjednik biti ogrnut hrvatskom zastavom i slušati hrvatsku himnu", poručio je Pejić, čija je dominacija u oktogonu impresionirala stručnjake koji mu predviđaju ozbiljnu međunarodnu karijeru. Njegov uspjeh bio je kruna sjajnog nastupa hrvatske reprezentacije, koja se iz Beograda vratila s ukupno pet medalja. Zlata su osvojili i Mihaela Car te Roni Pavlović, Marko Mioč bio je srebrni, a Jan Gojsalić brončani.
Komentara 5

Pogledaj Sve
DK
Dr.KarlosVonSalzberg
21:44 16.02.2026.

Bezveze. Od tih ko nas bre zavadi performansa dobijem proljev.

Avatar FACA00
FACA00
21:43 16.02.2026.

Mogli su uzeti jugoslavensku i ogrnuti se lakše bi poslali poruku

K1
Kalimero_12
21:48 16.02.2026.

Tko nas bre posvađa, a prijatelji srbi pobili mučki 23.000 Hravta i daleko više invalida, opljačkali sve što se moglo ili uništili, kao što je simbol patnji Vukovar. Tko to može i smije zaboraviti ili oprostiti ?

