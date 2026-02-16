Hrvat i Srbin kao braća: Potezom usred Beograda izazvali hrpu pozitivnih emocija

U svijetu mješovitih borilačkih vještina, gdje dominiraju snaga i beskompromisno rivalstvo, jedan trenutak s Europskog prvenstva održanog u beogradskoj dvorani "Aleksandar Nikolić" istaknuo se ne zbog udaraca, već zbog nevjerojatne geste sportskog duha. U finalu superteške kategorije snage su odmjerili Hrvat Petar Pejić i domaći borac Marko Ivković. Nakon iscrpljujuće borbe, suci su pobjedu dodijelili Pejiću, koji se okrunio titulom prvaka Europe. No, ono što se dogodilo nakon proglašenja pobjednika mnogi su opisali kao antologijsku scenu koja nadilazi sport i šalje poruku nade.

Umjesto uobičajenog slavlja i provokacija koje ponekad prate sportske susrete visokog rizika između hrvatskih i srpskih sportaša, uslijedio je prizor za pamćenje. Dok su se pripremali za ceremoniju, Pejić i Ivković razmijenili su nekoliko riječi, a potom donijeli odluku koja je očarala publiku. Dva borca na sredinu su kaveza donijela svoje nacionalne zastave, a onda ih, na iznenađenje svih, zamijenili. Pejić je uzeo srpsku, a Ivković hrvatsku zastavu te su ih zajedno podigli visoko iznad glave, pozirajući pred kamerama s osmijehom.

Veoma lep sportski momenat juče između Petra Pejića i Marka Ivkovića nakon borbe za Evropsko zlato!

Bravo momci#2026MMAEuros pic.twitter.com/DV8JVZeniF — Kavez MMA (@KavezMma) February 16, 2026

Potez dvojice sportaša izazvao je gromoglasne ovacije i snažan pljesak s tribina. Publika u Beogradu prepoznala je simboliku geste koja promiče poštovanje, zajedništvo i istinski sportski duh. Snimka razmjene zastava postala je viralna na društvenim mrežama diljem regije, a komentatori su je nazvali pravim primjerom viteštva i rivalstva bez mržnje. Umjesto tenzija i podjela, u Europu i svijet otišla je slika fer-pleja, drugarstva i mira, dokazujući da sport uistinu može biti most pomirenja.

Ovaj čin dobio je dodatnu težinu jer su takvi prizori rijetkost, osobito u regiji u kojoj sportska suparništva nerijetko prelaze granice terena. Primjer Pejića i Ivkovića mnogi već ističu kao dokaz da sport može biti prostor suradnje i međusobnog uvažavanja. Njihov potez nije samo obilježio ovo prvenstvo, već je postao inspiracija koja pokazuje da poštovanje prema suparniku vrijedi više od bilo koje pobjede.

Novi europski prvak nakon osvajanja zlata nije skrivao emocije. "Osjećam se sjajno. Ovo sam napravio za svoju državu. Volim kao pobjednik biti ogrnut hrvatskom zastavom i slušati hrvatsku himnu", poručio je Pejić, čija je dominacija u oktogonu impresionirala stručnjake koji mu predviđaju ozbiljnu međunarodnu karijeru. Njegov uspjeh bio je kruna sjajnog nastupa hrvatske reprezentacije, koja se iz Beograda vratila s ukupno pet medalja. Zlata su osvojili i Mihaela Car te Roni Pavlović, Marko Mioč bio je srebrni, a Jan Gojsalić brončani.