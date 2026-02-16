FOTO Ovo je novi stadion Dinama i hrvatske reprezentacije. Pogledajte kako izgleda
Gradilište u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu ne miruje.Radovi, započeti u travnju prošle godine napreduju prema planu, a nakon rušenja starih tribina, konstrukcija novih se već izdiže. Cijeli projekt vrijedan 44 milijuna eura, koji izvodi tvrtka Strabag, trebao bi biti gotov do kraja 2026. godine.
Nova Kranjčevićeva bit će stadion najviših standarda s kapacitetom od 11.163 potpuno natkrivena sjedeća mjesta. Ključno je da će zadovoljavati stroge kriterije UEFA četvrte kategorije, što omogućuje odigravanje utakmica Lige prvaka i ostalih europskih natjecanja. Uz grijani hibridni teren, kompleks će nuditi moderne svlačionice, press prostorije i VIP lože, a cijeli objekt bit će u potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom.
Poseban naglasak stavljen je na održivost, pa će stadion imati solarnu elektranu, sustav za prikupljanje kišnice i modernu LED rasvjetu. Projektom se urbanistički obnavlja i cijela četvrt jer će se uz stadion urediti novi gradski trg površine 6.300 četvornih metara sa 150 novih stabala te parkiralište s više od četiri stotine mjesta, dostupno građanima kada nema utakmica.
Ipak, najvažnija uloga ovog projekta jest da služi kao preduvjet za rušenje starog i gradnju novog Maksimira. Nakon što Kranjčevićeva bude dovršena, Dinamo i Lokomotiva preselit će se na nju, što će osloboditi prostor za početak radova u Maksimiru.