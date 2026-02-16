FOTO Ovo je novi stadion Dinama i hrvatske reprezentacije. Pogledajte kako izgleda

​Gradilište u Kranjčevićevoj ulici u Zagrebu ne miruje.Radovi, započeti u travnju prošle godine napreduju prema planu, a nakon rušenja starih tribina, konstrukcija novih se već izdiže. Cijeli projekt vrijedan 44 milijuna eura, koji izvodi tvrtka Strabag, trebao bi biti gotov do kraja 2026. godine.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Nova Kranjčevićeva bit će stadion najviših standarda s kapacitetom od 11.163 potpuno natkrivena sjedeća mjesta. Ključno je da će zadovoljavati stroge kriterije UEFA četvrte kategorije, što omogućuje odigravanje utakmica Lige prvaka i ostalih europskih natjecanja. Uz grijani hibridni teren, kompleks će nuditi moderne svlačionice, press prostorije i VIP lože, a cijeli objekt bit će u potpunosti prilagođen osobama s invaliditetom.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Poseban naglasak stavljen je na održivost, pa će stadion imati solarnu elektranu, sustav za prikupljanje kišnice i modernu LED rasvjetu. Projektom se urbanistički obnavlja i cijela četvrt jer će se uz stadion urediti novi gradski trg površine 6.300 četvornih metara sa 150 novih stabala te parkiralište s više od četiri stotine mjesta, dostupno građanima kada nema utakmica.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Ipak, najvažnija uloga ovog projekta jest da služi kao preduvjet za rušenje starog i gradnju novog Maksimira. Nakon što Kranjčevićeva bude dovršena, Dinamo i Lokomotiva preselit će se na nju, što će osloboditi prostor za početak radova u Maksimiru. 
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Kranjčevićeva će tako postati privremeni dom za Dinamo i hrvatsku reprezentaciju, sve do završetka novog maksimirskog stadiona koji se očekuje do 2030. godine.
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
