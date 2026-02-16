Preminuo Robert Duvall mnogima najpoznatiji po ulozi u filmu Kum, vijest potvrdila shrvana supruga

Robert Duvall, glumac prodornog pogleda čije su uloge u prva dva nastavka Kuma, Apokalipsi danas, Velikom Santiniju, Usamljenoj golubici i Apostolu osigurale status jednog od najvećih glumaca svih generacija, preminuo je u 96. godini. Duvall, dobitnik Oscara, jedne od ukupno sedam nominacija, za ulogu alkoholičara i country pjevača u filmu Nježne milosti (1983.), preminuo je u nedjelju u svom domu na imanju u Virginiji, potvrdila je njegova supruga Luciana u službenoj objavi.
„Svijetu je bio glumac nagrađen Oscarom, redatelj i pripovjedač. Meni je bio jednostavno sve“, navela je u izjavi. „Njegova strast prema zanatu mogla se mjeriti samo s dubokom ljubavlju prema likovima, dobrom obroku i druženju. U svaku od svojih brojnih uloga Bob je unio cijeloga sebe, posvetivši se istini ljudskog duha koju su ti likovi predstavljali. Time nam svima ostavlja nešto trajno i nezaboravno. Hvala vam na godinama podrške koju ste mu pružali i što nam u ovim trenucima dopuštate privatnost kako bismo proslavili uspomene koje ostavlja za sobom.“
Duvall se istaknuo kao glumac golemog potencijala još ulogom povučenog Booa Radleya u filmu Ubiti pticu rugalicu (1962.), iako u njemu nije izgovorio ni jednu rečenicu. Horton Foote, scenarist filma, osobno ga je preporučio nakon što ga je nekoliko godina ranije gledao u New Yorku u kazališnoj predstavi The Midnight Caller. Ipak, u bogatoj karijeri punoj antologijskih ostvarenja, Duvallu je najdraža uloga bila ona bivšeg teksaškog rangera Augustusa McCraea u CBS-ovoj miniseriji Usamljena golubica iz 1989. godine, snimljenoj prema Pulitzerom nagrađenom romanu Larryja McMurtryja.
