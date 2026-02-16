Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 201
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
'KONCERT NOSI PORUKE SREĆE, LJUBAVI I MIRA'

Thompsonov tim: 'Thompson nikad nije uzvikivao 'Za dom spremni', već pjeva stih svoje 35 godina stare pjesme'

Koncert Marka Perkovića Thompsona u Širokom Brijegu
Foto: Denis Kapetanovic
1/2
VL
Autor
Šimun Ilić
16.02.2026.
u 19:11

"Pjesma “Bojna Čavoglave” nastala je u najtežim danima Domovinskog rata, kao glas obrane doma i slobode. Ona se ne može se niti smije poistovjećivati s totalitarnim ideologijama iz Drugog svjetskog rata"

Nakon dva koncerta u Širokom Brijegu, gdje je Thompson nastupao pred punim dvoranama, na Facebooku se oglasio tim Marka Perkovića Thompsona

"Koncert koji završi s dvije prosidbe i suzama radosnicama ne može nositi nikakvu poruku osim one o ljubavi, sreći i miru. Na koncertu u Širokom Brijegu slavili su se život, zajedništvo i emocija i to je jedina istina. Marko Perković Thompson nikada nije niti će veličati nacizam ili fašizam. Ta zla 20. stoljeća jasno su i nedvosmisleno osuđena, kao što je to učinio i na svom prethodnom koncertu u Rijeci. Svako drugačije tumačenje svjesno je iskrivljavanje činjenica.

Thompson nikada pa ni na ovom koncertu nije pozdravljao ni uzvikivao "Za dom spremni" nego je pjevao stih svoje pjesme koja se izvodi 35 godina. Pjesma “Bojna Čavoglave” nastala je u najtežim danima Domovinskog rata, kao glas obrane doma i slobode. Ona se ne može se niti smije poistovjećivati s totalitarnim ideologijama iz Drugog svjetskog rata. Ovo je ujedno i poruka onima koji se obrušavaju na koncert u Širokom Brijegu, a pritom zatvaraju oči pred ideologijama i politikama koje su u novijoj povijesti dovele do desetaka tisuća žrtava u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini."

MPT tim

Ključne riječi
Za dom spremni koncert domoljublje Marko Perković Thompson

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!