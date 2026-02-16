Thompsonov tim: 'Thompson nikad nije uzvikivao 'Za dom spremni', već pjeva stih svoje 35 godina stare pjesme'

Nakon dva koncerta u Širokom Brijegu, gdje je Thompson nastupao pred punim dvoranama, na Facebooku se oglasio tim Marka Perkovića Thompsona:

"Koncert koji završi s dvije prosidbe i suzama radosnicama ne može nositi nikakvu poruku osim one o ljubavi, sreći i miru. Na koncertu u Širokom Brijegu slavili su se život, zajedništvo i emocija i to je jedina istina. Marko Perković Thompson nikada nije niti će veličati nacizam ili fašizam. Ta zla 20. stoljeća jasno su i nedvosmisleno osuđena, kao što je to učinio i na svom prethodnom koncertu u Rijeci. Svako drugačije tumačenje svjesno je iskrivljavanje činjenica.

Thompson nikada pa ni na ovom koncertu nije pozdravljao ni uzvikivao "Za dom spremni" nego je pjevao stih svoje pjesme koja se izvodi 35 godina. Pjesma “Bojna Čavoglave” nastala je u najtežim danima Domovinskog rata, kao glas obrane doma i slobode. Ona se ne može se niti smije poistovjećivati s totalitarnim ideologijama iz Drugog svjetskog rata. Ovo je ujedno i poruka onima koji se obrušavaju na koncert u Širokom Brijegu, a pritom zatvaraju oči pred ideologijama i politikama koje su u novijoj povijesti dovele do desetaka tisuća žrtava u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini."

MPT tim