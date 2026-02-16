Naši Portali
TRAGEDIJA U ZADRU

Na gradilištu škole poginuo radnik

Nova najnovija fotografija
Večernji.hr
Autor
Frane Šarić
16.02.2026.
u 15:30

Navodno je riječ o državljaninu BiH, a tragedija se dogodila na gradilištu jedne zadarske škole

Danas u 13.34 sati policija je zaprimila dojavu da je na gradilištu u Zadru u Ulici kralja Stjepana Držislava prilikom izvođenja radova s visine pao radnik koji je zbog zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu događaja. Na mjestu događaja policijski službenici će provesti očevid u suradnji s nadležnim inspektorom zaštite na radu i dežurnim državnom odvjetnikom, istaknuli su iz policije. Navodno je riječ o državljaninu BiH, a tragedija se dogodila na gradilištu jedne zadarske škole.
policija Zadar radnik

