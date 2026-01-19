Karlovačka voda mutna i zbog cijevi, mangana...

Iz karlovačke gradske tvrtke Vodovod i kanalizacija poručili su da su nakon višemjesečnih analiza pronašli uzroke čestih zamućenja pitke vode koja se pojavljuju u slavinama korisnika diljem Karlovca. – Jedan uzrok su gubici u mreži, uključujući nevidljiva odnosno pozadinska curenja koja dovode do promjena hidrauličkih uvjeta te povećanja brzine kretanja vode unutar cijevi, zbog čega dolazi do pada tlaka u sustavu, te povećane korozije i ispiranja naslaga sa stijenki cjevovoda. Drugi uzrok su cjevovodi od lijevanog željeza koji su stari više od 50 godina, a treći uzrok je prisutnost mangana na crpilištu Gaza 1. Iako se izmjerena vrijednost nalazi ispod maksimalno dopuštenih koncentracija, gradnjom vodocrpilišta Mostanje moći će se ugasiti Gaza 1 i tako riješiti i taj problem – pojasnio je Miroslav Vukovojac, direktor ViK-a.

Cijelu analizu stanja sustava po tom pitanju tvrtka je javno objavila kako bi je svi korisnici mogli vidjeti. Gubici u sustavu su, doznajemo, veći od 60 posto. Kad je riječ o rješavanju problema, iz tvrtke najavljuju ugradnju 30 komora diljem grada s uređajima za mjerenje protoka vode i detektiranja kvara, a poručuju i da su stupili u kontakt s austrijskom tvrtkom koja ima dugogodišnje iskustvo u revitalizaciji staroljevanih željeznih cijevi starijih od 50 godina, kakvih je u karlovačkoj vodovodnoj mreži 42 kilometra, i s kojom će provesti revitalizaciju tih cjevovoda metodom koja uključuje čišćenje kavitacijom.

Osigurali su i građevinsku dozvolu za gradnju novog vodocrpilišta u naselju Mostanje, a sada traže optimalne modele financiranja projekta uz mogućnost sufinanciranja iz nacionalnih i europskih izvora. Gradnjom novog vodocrpilišta moći će zatvoriti Gazu 1. U planu je i nastavak zamjene dotrajalih cjevovoda po cijeloj mreži, za što su lani potrošili dva milijuna eura od četiri milijuna, koliko im je Grad odobrio kreditnim zaduženjem. Ove su godine dobili odobrenje za dodatnih pet milijuna eura kredita kako bi nastavili mijenjati dotrajale cijevi.