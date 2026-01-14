Što se dogodi kad mališani 'upale žarulju' i otkriju da znanost može biti zabavna

U dvije i pol godine otkako je otvoren karlovački se Nikola Tesla Experience Center pretvorio u popularno mjesto gdje se mogu doznati zanimljivi detalji o životu ovog velikog znanstvenika. Kako će vam u Centru reći, oni nisu muzej, već mjesto koje priča priču o Teslinu životu, izumima, njegovim profesorima iz Gimnazije, zgradi koja se nalazi odmah pored Centra, uzorima, prijateljima, događajima, njegovim istraživanjima, svemu onome što ga je oblikovalo kao znanstvenika u kojeg se prometnuo. Centar je i mjesto istraživanja njegovog opusa, a kako bi znanost približili što široj publici i pomogli u odgoju novih znanstvenika, tijekom godine često organiziraju brojne edukativno-kreativne radionice kako bi djecu već od vrtićke dobi zainteresirali za znanost i omogućili im da kroz njima prilagođene radionice i sami izvode pokuse na tragu Teslinih otkrića.

Pokusi za male znanstvenike

– Ove smo godine prvi put organizirali "Teslin tjedan čuda" u sklopu kojeg smo za djecu različitih uzrasta, ali i za njihove roditelje, pripremili niz radionica. Manifestacija koju smo osmislili, a sufinancirali su je Turistička zajednica grada Karlovca i Grad Karlovac, osmišljena je kako bi na zabavan i interaktivan način djeci približila svijet znanosti, tehnologije i inovacija. Program je nastao inspiriran nasljeđem Nikole Tesle, jednog od najvećih umova u povijesti, pa su i svakodnevne edukativno-kreativne radionice bile na temu njihovih izuma. Primjerice, na radionici "Kako se pali žarulja?" djeci smo pokazali funkcioniranje strujnog kruga, pa su sami izrađivali svojevrsne personalizirane čestitke od kartona te njima postavljali jednostavni strujni krug s prekidačem, malenom bakrenome trakom i baterijom, te lampicom, pa su djeca, otvaranjem i zatvaranjem čestitke, naučila kako funkcionira strujni krug i što se dogodi kad se on prekine.

Zanimljiva im je bila i radionica pod nazivom "Kako se svijet pokreće?" u sklopu koje su radili personalizirane, šarene vjetrenjače koje su pokazale kako različite sile ili energije pokreću svijet oko nas – pojašnjava Dora Križanić, stručna suradnica za projekte i suradnju i jedna od voditeljica radionica za djecu. U radionici "Kako zvuk putuje?" sudjelovala su i djeca od šest godina; osluškivali su i rekonstruirali put zvuka pomoću svakodnevnih predmeta, pa su se i sami mogli uvjeriti kako 'zvuče' stvari iz njihove svakodnevice, kako putuje zvuk u čaši ili kako zvuče kokice kada pucaju.

Održan je i zabavan escape room za djecu pod nazivom "Can You Escape" na temu Nikole Tesle gdje su, podijeljena u timove, djeca trebala surađivati i putem različitih zanimljivih činjenica o Tesli rješavati zagonetke koje su ih dovele do cilja. "Teslin tjedan čuda" kulminirao je mini znanstvenim sajmom na koji su bila pozvana sva zainteresirana djeca, kao i njihovi roditelji, a zajedno su imali prilike okušati se u crtanju 3D olovkom uz pomoć posebnih šablona, promatrali su kemijske reakcije svakodnevnih kućanskih potrepština, a mogli su se okušati i u izradi i natjecanju s papirnatim raketama koje su ispuhivali i natjecali se čija će dulje letjeti, te iz prve ruke vidjeti proces 3D printanja.

– Ova manifestacija bila je odlična prilika da mali znatiželjnici nauče kako znanost i rad u znanosti mogu biti korisni, kreativni, ali i zabavni te da uz to provedu kvalitetno vrijeme jedni s drugima i sa svojim roditeljima. Za sve se radionice bilo potrebno prijaviti, a s obzirom na to da smo ovu manifestaciju organizirali prvi put, iznimno smo zadovoljni odazivom djece i roditelja. Sve su nam radionice bile popunjene, tako da smo ugostili pedesetak djece tijekom svih pet dana, te njihove roditelje zadnjeg dana na znanstvenom sajmu. To nas veseli jer dokazuje da smo školarcima i roditeljima postali prepoznatljivi kao mjesto gdje se na zanimljiv način, kroz konkretne radionice djeca uče kako razmišljati kao znanstvenici.

To dokazujemo i kroz niz drugih edukativnih radionica koje imamo tijekom godine, poput manifestacije "Svjetlost u Tesli" koju pripremamo u sklopu adventskih događanja u gradu. Tu za školarce organiziramo radionice o svemiru, izrađuju rakete, ali i snježne kugle, te Newtonove autića. Zanimljive su, posebno za djecu vrtićke dobi, i interaktivne priče kroz tehniku kamišibaj pričama gdje kroz slike pričamo o Teslinu životu i izumima. Imali smo i radionice pod nazivom STEM Amazonke koje smo pripremili za djevojčice u dobi od 6 do 10 godina. Radionice s temama iz područja fizike, kemije i biologije imale su cilj pokazati djevojčicama kako za njih u STEM područjima itekako ima mjesta te kako znanost može biti i zabavna – poručuje Paula Mikšić, stručna suradnica za projekte. Nikola Tesla Experience Center postao je prepoznatljiva spona između Memorijalnog centra Nikola Tesla u rodnom mu Smiljanu kod Gospića i Tehničkog muzeja koji nosi njegovo ime u Zagrebu. U NTEC predavanja i radionice provode i Mreža Nikole Tesle i udruga koja nosi njegovo ime.

Sve više posjetitelja

Nije, stoga čudno što je karlovački Centar školarcima iz čitave Hrvatske mjesto u koje tijekom školske godine rado dolaze, ali i sve većem broju turista u obilasku Karlovca. U godini za nama imali su nešto više od 21.000 posjetitelja, što je stotinjak više nego prethodne godine.

– Izdvajamo grupe djece, kojih je najviše dolazilo iz Karlovačke županije, Grada Zagreba, Primorsko-goranske, Zagrebačke i Istarske županije. Ovdje je najveći broj djece osnovnoškolskog uzrasta, za kojima slijede srednjoškolci te studenti. Bilježimo tristotinjak takvih grupa. Što se tiče individualnih posjetitelja, većinom su to obitelji s djecom koje za nas najčešće doznaju putem društvenih mreža ili preporuka drugih zadovoljnih poznanika i korisnika – kažu nam sugovornici.