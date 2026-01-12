Naši Portali
VIĐENO-KUPLJENO

Stan u Zagrebu za 56.000 eura? Moguće je ako kupujete državne nekretnine, evo što kažu zainteresirani

Cijene nekretnina u Hrvatskoj rasle znantno brže od prosječnog poskupljenja u EU
Marko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
12.01.2026.
u 20:44

Trenutno traje peti krug prodaje, a u njemu je ponuđena 21 nekretnina

Nekretnine koje prodaje država mogu se razgledati do kraja ovog tjedna, točnije, do 18. siječnja. To su nekretnine koje ne ispunjavaju uvjete programa priuštivog stanovanja i nisu korisne za državu. Trenutno traje peti krug prodaje, a u njemu je ponuđena 21 nekretnina. Radi se o stanovima, garažama, poslovnim prostorima u Zagrebu, Karlovcu, Dugoj Resi, Bjelovaru i Pločama.

Primjer je jedna nekretnina u Zagrebu, stan od 34 četvorna metra u Ulici kralja Zvonimira. 'Na prvi pogled se vidi da ona nije u najboljem stanju, da treba još tu uložiti. Međutim, njena cijena je 56.100 eura. Ona se nalazi u potkrovlju, ima dvorišni okoliš i uređena je kao zgrada s novom fasadom. Dakle, novom vlasniku ostaje potencijalno ulaganje u nekretninu', za Dnevnik HRT-a rekla je Sandra Bartulović iz Službe za prodaju nekretnina putem javnih natječaja u Državnim nekretninama.

Nastavno na to, pitali su i građane vide li spomenuti potencijal.  'Po ovome tu što vidim, uopće mi je čudno da je to u takvom stanju i da je to u državnom vlasništvu', kaže građanin. Bilo je i onih optimističnijih, pa je jedna gospođa istaknula da 'u svemu vidi potencijal, pa tako i u ovom'.

Nekretnine se prodaju prema načelu 'viđeno - kupljeno', a svi zainteresirani ponude mogu slati do sljedećeg petka, 23. siječnja. 'Osnovni uvjeti koje moraju ispuniti je da nemaju dugovanja prema državi i državnih nekretnina. Trebaju na našoj web stranici pogledati uvjete, njih nije mnogo. U svakom slučaju, najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je dao najvišu cijenu, rekla je Željka Franić, voditeljica Ureda za korporativne komunikacije u Državnim nekretninama i dodala da nakon odrađena četiri natječaja, uspješnost je na 50 posto. 'Svaka nekretnina na neki način ima svoga kupca, nekome je nešto loše, nekome je nešto potencijal', istaknula je.

Pregled nekretnina traje do 18. siječnja, a javno otvaranje ponuda bit će 23. siječnja.

 
Zagreb Karlovac procijena ponude prodaja državne nekretnine

Komentara 1

MM
Marljivi mrav
21:18 12.01.2026.

Ali nejde na kredit samo keš lova.

