'Idućih zima imat ćemo ekstremne snježne i hladne epizode'

Što je prouzročilo onako razorno i divlje dizanje mora?

Kombinacija triju faktora. Olujno i orkansko jugo doslovno gura vodenu masu iz Sredozemlja u Jadran te se more nagomilava na našoj i talijanskoj obali. Drugi je razlog vrlo nizak tlak zraka koji smo imali zbog duboke ciklone nad Italijom. Sjetimo se, atmosferski tlak je težina zraka kojom on pritišće Zemljinu površinu. Ako je on snižen, znači da manja sila pritišće na more pa se more diže. A treći razlog visoke vode redovita je izmjena plime i oseke. Poklopilo se da smo u vrijeme ovotjednih poplava na Jadranu imali pun Mjesec te je plima bila izraženija.

Hoće li ovakve pojave postati pravilo umjesto iznimke?

Ovakvi će ekstremi u budućnosti biti češći, kako globalno tako i na području Sredozemlja, pa i Hrvatske. No neće postati pravilo u smislu da možemo reći kako će se takvi ekstremi javljati dva, tri ili pet puta na godinu niti ćemo imati njihovu pravilnu izmjenu. No evidentno je da se skraćuje vremenski razmak između pojave različitih ekstrema. Pojednostavljeno rečeno, sve češće rušimo neki apsolutni temperaturni rekord ili rekord vodostaja. To nam govore podaci, no sve to slaže se i s modelima, odnosno projekcijama klime u budućnosti.

Zrak će biti sve topliji, leda sve manje, razina mora sve viša, a ekstremi češći. Neka su Zemljina područja osjetljivija i reagiraju jače od ostalih na promjenu klime. Konkretno, naše se područje Sredozemlja ubrzano grije i suši, no istodobno, sve su češće epizode obilne kiše. Znači, količina kiše raspoređena je vrlo neravnomjerno, imamo dulja sušna razdoblja, nakon kojih slijede poplave. Toga će biti više. Usto, tijekom nekih budućih zima u Hrvatskoj ćemo ponekad imati i ekstremne snježne i hladne epizode, unatoč tomu što se atmosfera u prosjeku zagrijava.

Kada ćemo opet imati neko dulje sunčanije razdoblje?

Studeni, prosinac i siječanj tri su najoblačnija mjeseca u našoj zemlji. Uz to, na kopnu su česte i dugotrajne magle. Vedrine nećemo imati u tjednu pred nama, no bit će sunčanih razdoblja, najviše upravo sutra.

