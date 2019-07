HDZ nema odgovor na ponašanje Ivana Penave u vezi s pravima Srba u Vukovaru

Vukovarski gradonačelnik Ivan Penava ne namjerava poštovati odluku Ustavnog suda koji je pozvao na aktivnije poštovanje prava srpske nacionalne manjine na službenu uporabu svog jezika i pisma u gradu Vukovaru.

Penava je to otvoreno rekao na konferenciji za novinare, a u intervjuu za Novu TV pridodao je čak da se boji da bi primjena odluke Ustavnoga suda mogla ponovno izazvati nerede poput onih 2013. godine kada su postavljene dvojezične ploče na državne institucije. No u njegovoj stranci, HDZ-u, još nemaju nikakav plan što učiniti s gradonačelnikom koji otvoreno kaže kako neće poštovati sudsku odluku.

Nije mu prvi istup

– Danas se bavimo pitanjima rekonstrukcije Vlade – odgovarali su jučer iz HDZ-a na pitanje hoće li Penava zbog svog istupa trpjeti stranačke sankcije. No, u stranci su sasvim sigurno svjesni kako ovo nije prvi Penavin istup bez dogovora sa stranačkim vrhom. Vukovarski je gradonačelnik lani tako krenuo u prosvjed zbog nečinjenja nadležnih državnih institucija u procesuiranju ratnih zločina tijekom velikosrpske agresije. Najava prosvjeda tada je protumačena kao udar na premijera Andreja Plenkovića, iako je nakon sastanka s premijerom u Banskim dvorima Penava tvrdio kako mu namjera nije raditi protiv “najboljeg premijera najbolje Vlade do sada”. A taj se premijer i Vlada i sada nalaze u poziciji kada su im za najavljenu rekonstrukciju itekako potrebne ruke SDSS-ovih zastupnika pa ni Penavin udar na Ustavni sud ne izgleda bezazleno. Pogotovo je nejasno zašto se gradonačelnik odlučio na negaciju odluke Ustavnog suda kada je očito da je riječ o vrlo blagoj odluci, kojom se od vukovarskih vlasti ne traži da na trgove i ulice postave omražene dvojezične ploče koje su izazvale nasilne prosvjede u vrijeme Vade Zorana Milanovića. Dapače, Ustavni je sud u odluci gotovo potpuno ignorirao kolektivna prava Srba u Vukovaru, a jedino što traži od Gradskog vijeća jest da u listopadu provede raspravu o tim pravima i da ga izvijesti o zaključcima.

Zbog toga je za sada potpuno nepoznato kako će se Penava postaviti u vezi s tom odlukom, hoće li je poštovati i na koji način, ali i što će Vlada i Ustavni sud dalje poduzimati. Penava jučer nije želio davati nikakva objašnjenja svojih nedjeljnih izjava, kada je novinarima rekao i kako se jako boji da ne dođe do novih nereda u Vukovaru zbog dvojezičnosti.

Predsjednik HKS-a Marijan Pavliček, koji je i dogradonačelnik Vukovara, poručio je, pak, kako se s novim naputcima Ustavnog suda u Vukovaru otvara Pandorina kutija.

– Vijećnici HKS-a, kao dio vladajuće većine, na sjednici Gradskog vijeća u listopadu bit će protiv proširenja prava pripadnika srpske nacionalne manjine dok god se ne riješe gorući problemi hrvatskog naroda, kao što su pronalazak nestalih osoba, procesuiranje ratnih zločinaca, odšteta logorašima i niz drugih neriješenih pitanja – poručio je Pavliček.

Predsjednik vukovarskog SDP-a i bivši gradonačelnik Željko Sabo kazao je kako HDZ-u i SDSS-u nije cilj riješiti problem, nego “da egzistira daljnjih 50 godina i bude aktualan radi politike koju vode dvije stranke”.

Kolar: Sve je jasno

Oglasio se i predsjednik vukovarskog SDSS-a Srđan Kolar, koji je rekao kako je izjava gradonačelnika Penave da ne priznaje odluku Ustavnog suda i da još nije došlo vrijeme za provođenje kolektivnih prava, nego kolektivizira krivnju svih Srba u gradu Vukovaru, ono što SDSS nikako ne može prihvatiti.

– Odluka suda je jasna, jasna su njegova tumačenja i preporuke. Nitko se ne bi trebao postaviti iznad Ustavnog suda i njegovih odluka, a ako to gradonačelnik hoće i može, onda je to njegova stvar. Mi se ne odričemo Ustavom zagarantiranih prava i očekujemo da se provode u skladu sa zakonom. Kada je u pitanju konzumiranje istih prava, to treba ostaviti na slobodnu volju manjine, a ne da o tome odlučuje većina – rekao je Kolar.