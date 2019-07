"Penava je dužan slušati Ustavni sud, ali nećemo u Vukovar slati policiju"

Predsjednik Ustavnog suda, Miroslav Šeparović, gostovao je u Točki na tjedan na N1.

Na pitanje zašto Gradsko vijeće Vukovara tri godine nije učinilo ništa po pitanju primjene prava srpske nacionalne manjine, Šeparović je odgovorio kako su oni na Ustavnom sudu postupili "upravo onako kakva je uloga Ustavnog suda, mi smo ocjenjivali ustavnost i zakonitost konkretnih odredaba statuta. Dakle, postupili smo sukladno našoj ranijoj odluci iz 2014., kad smo zabranili referendumsko pitanje o ćirilici u Vukovaru i upravo ono što se od Ustavnog suda očekuje."

Šeparović je naglasio i kako je Vukovar specifična situacija.

"Ustavni sud je u svojoj odluci iz 2014. rekao i obvezao Gradsko vijeće, nakon što su se pokušale silom uvesti dvojezične ploče, mi smo tada obvezali Gradsko vijeće Grada Vukovara da u roku od godinu dana propiše i uredi za cijelo područje kolektivna i individualna prava srpske nacionalne manjine uzimajući u obzir njihova legitimna prava, ali i posljedice velikosrpske agresije koja je zahvatila Vukovar i stradanje hrvatskog naroda. Dakle, tu morate uzeti u obzir da se Ustavni sud u svojoj odluci upravo pozvao na prava srpske nacionalne manjine, ali itekako voditi računa o posljedicama velikosrpske agresije. Zato je ovo korak naprijed. Nije ni ova odluka bila laka. Mi smo u duhu naše odluke da rješavamo društvene prijepore učinili korak naprijed, neke stvari smo odmah riješili, a za ovo ključno pitanje rekli smo da su sami propisali da je listopad mjesec svake godine kad razmatraju stupanj razumijevanja, solidarnosti, tolerancije i odlučuju o potrebi proširivanja prava. Mi ih pozivamo da ocijene jesu li se postigli uvjeti da srpskoj nacionalnoj manjini uvededu na pojedinim dijelovima grada dvojezične ploče. To je naša poruka."

Gradonačelniku Vukovara, koji je rekao da nije vrijeme i da još neće biti vrijeme, poručio je da se Odluke suda moraju izvršavati.

"Odluke Ustavnog suda se moraju izvršavati i njih je dužna izvršavati svaka pravna i fizička osoba, to je dužnost prvenstveno gradonačelnika i Gradskog vijeća. Neću polemizirati s gradonačelnikom, mi smo svoje rekli. Mi imamo razumijevanja za Vukovar, jer da nemamo, odluka bi bila drugačija i prava bi se primijenila odmah i sad. Mi od lokalne vlasti očekujemo da odluku provedu. Ovo su emocije, ja ih razumijem, ali pozivam gradonačelnika i vijeće da u listopadu postupe po svom statutu i razmotre dosegnuti stupanj razumijevanja, snošljivosti i tolerancije, i to obrazlože. I general Gotovina je po izlasku iz haškog zatvora rekao da je rat završio, okrenimo se budućnosti. Onaj tko je ostao bez ičega, neće mu upotreba ćirilice ili srpskog jezika vratiti najmilije, ja sam toga svjestan, ja sam duboko svjestan trauma, ali moramo se okrenuti budućnosti. Uvjeren sam da će gradonačelnik to shvatiti i postupiti po tome.

A ako ne postupi, Šeparovič je naglasio kako su pozvali Vladu da osigura provedbu ove odluke .

"Mi smo pozvali Vladu da osigura tijela da provedu ovu odluku. Vlada je to i inače dužna provoditi. Sad je na Vladi da ovo pitanje riješi. Podsjetili smo je i na nalog da uredi prikladan pravni mehanizam i uredi što se događa, ako lokalne vlasti ne postupe po zakonu. I tada smo rekli dok se ne donese zakon po kojem bi se uredio pravni mehanizam, ne smije se nasilnim mjerama provoditi zakon. Tako se neće ni ova odluka raditi, jer nije cilj da se razbijaju ploče, da se podsjeća na traume koje su ti ljudi pretrpili, nego je svrha dijalog. On je mukotrpan, težak, ali nema alternative. Nećemo slati policiju tamo, to je sigurno, ali ćemo biti uporni u provedbi naše odluke. Nije to politička odluka, Ustavni sud ne donosi političke odluke, nego one mogu imati političke implikacije."