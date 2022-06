Rusi donijeli važnu odluku za djecu rođenu u regiji Herson; Obavještajci otkrili kakva je situacija na bojišnici

Danas je 113. dan rata u Ukrajini. Rusija je obećala uspostaviti humanitarni koridor za evakuaciju osoba zarobljenih u kemijskoj tvornici Azot u Sjevjerodonecku, no to se nije dogodilo. Sada je optužuje ukrajinske snage da sprječavaju bilo koga da ode. Ukrajinski predsjednik Zelenski pozvao je EU da pooštri sankcije Rusiji i upozorio da bi moskovske snage mogle napasti druge zemlje. Vođe triju najvećih država Europske unije, Njemačke, Francuske i Italije, danas su stigli u Kijev kako bi iskazali svoju podršku za Ukrajinu, koja nastoji izdržati ruski napad. Posjet njemačkog kancelara Olafa Scholza, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i talijanskog premijera Marija Draghija organiziran je tijekom protekla tri tjedna, pri čemu sva trojica nastoje suzbiti kritike unutar Ukrajine zbog njihovog odgovora na rat.

Tijek događaja:

9:04 - Reuters javlja da su Emmanuel Macron, Olaf Scholz i Mario Draghi stigli u Kijev. Pri dolasku, vođe triju najvećih država EU kazali su da će razgovarati kandidaturi Ukrajine za članstvo u EU. Dodali su da moraju uravnotežiti prirodne težnje Ukrajine za članstvom u EU s težnjama svih postojećih zemalja kandidata te da žele osigurati da EU ne bude destabilizirana ili razlomljena.

Navodi se da je francuski predsjednik Macron po dolasku rekao novinarima da će ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom prenijeti poruku “europske solidarnosti” i da se danas označava “važan trenutak”.

Foto: Kay Nietfeld/DPA 16 June 2022, Ukraine, Kiew: German Chancellor Olaf Scholz (SPD) arrives at the train station in Kiev and talks with Germany's ambassador to Kiev, Anka Feldhusen (r), on the platform. Chancellor Scholz, French President Macron and Italian Prime Minister Draghi arrived in the Ukrainian capital Kiev on Thursday morning by special train. There they want to talk to Ukrainian President Selenskyj about further support for the country under attack from Russia. Photo: Kay Nietfeld/dpa Photo: Kay Nietfeld/DPA

8:36 - Djeca rođena u ukrajinskoj Hersonskoj regiji od 24. veljače automatski će dobiti rusko državljanstvo, navodi se u priopćenju dužnosnika. Kirill Stremousov, zamjenik šefa vojno-civilne administracije koju je nametnula Rusija u okupiranoj regiji Herson, rekao je ruskoj novinskoj agenciji RIA Novosti: Djeca rođena nakon 24. veljače u regiji Herson automatski će dobiti državljanstvo Ruske Federacije. Osim toga, siročad će također biti registrirana kao državljani Ruske Federacije".

8:33 - Britansko ministarstvo obrane iznijelo je svoje izvješće o situaciji u Ukrajini. "Svi glavni mostovi preko rijeke Siverskyy Donets, koji povezuju sporni grad Sjevjerodoneck i teritorij pod kontrolom Ukrajine, sada su vrlo vjerojatno uništeni. Ukrajina je vjerojatno uspjela povući veliki dio svojih borbenih postrojbi, koje su izvorno držale grad. Situacija je i dalje izuzetno teška za ukrajinske snage i civile koji ostaju istočno od rijeke.

Budući da su mostovi vrlo vjerojatno uništeni, Rusija će sada vjerojatno morati ili provesti sporni prijelaz rijeke ili napredovati na svoje trenutno zaustavljene bokove kako bi taktičku dobit pretvorila u operativnu prednost. Ruske borbene snage u Donbasu vrlo vjerojatno djeluju u sve više ad hoc grupama s ozbiljno nedostatkom osoblja.

Za obje strane koje se bore u spornim gradovima, borba na bojišnici vjerojatno se sve više prenosi na male skupine vojnika koji obično djeluju pješice. Neke od prednosti Rusije, kao što je njezina prednost u broju tenkova, postaju manje relevantne u ovom okruženju. To vjerojatno pridonosi njegovom kontinuiranom sporom napredovanju.”

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 16 June 2022



8:00 - Ruski zračni raketni napad preko noći pogodio je predgrađe grada Sumija na sjeveru Ukrajine, pri čemu su četiri osobe poginule, a šest ih je ranjeno, kažu dužnosnici. Regionalni guverner Dmytro Zhyvytskyi nije precizirao cilj napada na predgrađe. Rekao je da je još jedan raketni napad pogodio četvrt Dobropillia, koji se nalazi uz rusku granicu, u četvrtak u 5 sati ujutro, nakon čega je uslijedilo 26 minobacačkih metaka ispaljenih s druge strane granice.

Predsjednički savjetnik Anton Herashenko također je potvrdio vijest, napisavši na svom Telegram računu: “Okupatori su sinoć pucali na Gluhov u regiji Sumi iz helikoptera... Nažalost, prema preliminarnim podacima, među lokalnim stanovništvom ima gubitaka.”

7:55 - Vođe triju najvećih država Europske unije, Njemačke, Francuske i Italije, u četvrtak bi trebali biti u Kijevu kako bi iskazali svoju podršku za Ukrajinu, koja nastoji izdržati ruski napad, piše u četvrtak Reuters. Posjet njemačkog kancelara Olafa Scholza, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i talijanskog premijera Marija Draghija organiziran je tijekom protekla tri tjedna, pri čemu sva trojica nastoje suzbiti kritike unutar Ukrajine zbog njihovog odgovora na rat.

Očekivani posjet, koji nije bio najavljen zbog sigurnosnih razloga, dogodit će se dan prije nego što bi Europska komisija trebala izdati preporuku glede statusa Ukrajine kao kandidatkinje za EU, što je nešto prema čemu su najveće europske države bile suzdržane.

Macron je govoreći u srijedu u Rumunjskoj rekao da je vrijeme da Europa ohrabri Ukrajinu kada su u pitanju njene europske ambicije. "Nalazimo se na točki kada moramo slati jasne političke signale, mi Europljani, prema Ukrajini i njenom narodu koji se herojski odupire", rekao je Macron, no nije otkrio nikakve pojedinosti.

Kijev je kritizirao Francusku, Njemačku, i u manjoj mjeri, Italiju, zbog odugovlačenja u njihovoj podršci za Ukrajinu, koja ih je optužila da sporo dostavljaju oružje i da stavljaju vlastiti napredak ispred ukrajinske slobode i sigurnosti. Oleksij Arestovič, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija, rekao je ovog tjedna za njemačke novine Bild da je zabrinut da će trojica vođa Kijev podvrnuguti pritisku ne bi li prihvatio mirovni sporazum povoljan za ruskog predsjednika Vladimira Putina.

7:16 - Dva američka dragovoljca u Ukrajini su nestala i strahuje se da ih je zarobila Rusija, rekli su dužnosnici i članovi obitelji u srijedu. Alexander Drueke, 39, i Andy Tai Ngoc Huynh, 27, oboje su američki vojni veterani koji su živjeli u Alabami i otišli u Ukrajinu kako bi pomogli u ratnim naporima. Rođaci su bili u kontaktu s uredima Senata i Predstavničkog doma tražeći informacije o tome gdje se muškarci nalaze.

7:05 - Rusija i Sjedinjene Države moraju razgovarati o produženju sporazuma START o smanjenju nuklearnog naoružanja, rekao je glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov novinskoj agenciji RIA u intervjuu u četvrtak.To je pitanje bilo važno za globalnu sigurnost i ruska vojna operacija u Ukrajini nije bila razlog da se izbjegne njezina rasprava, dodao je Peskov.

Upitan o mogućnosti nuklearnog rata, Peskov je rekao: “Smatram da bi danas mediji trebali biti dovoljno profesionalni da ne postavljaju takva pitanja, a oni s kojima se intervjuira trebaju biti dovoljno mudri da ne odgovaraju na takva pitanja"

7:00 - Njemački kancelar Olaf Scholz, francuski predsjednik Emmanuel Macron i talijanski premijer Mario Draghi jutros su na putu za Ukrajinu. Navodno su krenuli noćnim vlakom i slikani su u jednom od odjeljaka vlaka.

6:50 - Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski objavio je da je prihvatio pozive na summite G7 i NATO-a koji će se održati krajem ovoga mjeseca u južnoj Njemačkoj i Madridu

Zelenskij je na Twitteru napisao da je "sa zahvalnošću prihvatio poziv" njemačkoga kancelara Olafa Scholza, koji će ugostiti vođe G7 u Schloss Elmau u Bavarskoj od 26. do 28. lipnja, te glavnog tajnika NATO-a Jensa Stoltenberga koji će vođe NATO-a okupiti u španjolskoj prijestolnici od 29. do 30. lipnja.

Ukrajinski čelnik nije naveo hoće li na sastancima na vrhu biti uživo ili će se čelnicima vođama obratiti video pozivom, kako je dosad činio.

6:45 - Američki predsjednik Joe Biden u srijedu je najavio slanje još oružja u Ukrajinu vrijednog milijardu dolara, za koji upućeni izvori kažu da uključuje protubrodske raketne sustave, granate za topove i punjenja za haubice. U telefonskom razgovoru s ukrajinski predsjednik on Vladimirom Zelinskim, Biden kaže da je ukrajinskog čelnika obavijestio o novome oružju.

”Obavijestio sam predsjednika Zelenskog da će SAD Ukrajini pružiti još pomoći u vrijednosti od milijarde dolara, u koje ulazi dodatno topništvo i obalni obrambeni sustavi kao i streljivo za topništvo te napredni raketni sustavi”, rekao je Biden u priopćenju nakon 41-minutnog poziva.

Predsjednik je također najavio dodatnih 225 milijuna dolara humanitarne pomoći ukrajinskim civilima, što uključuje opskrbu pitkom vodom, kritičnim medicinskim potrepštinama te novcem za osnovne potrebe stanovnika.