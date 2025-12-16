Upozorili svoje građane na prijetnju od ruskog zakona: 'Odmah nam se javite'

Moldavsko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je svoje građane koji borave u Rusiji na novo zakonodavstvo koje bi moglo prisiliti strane državljane na potpisivanje ugovora o vojnoj službi. Prema informacijama moldavskog lista Point, ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao je u studenom uredbu kojom se od stranaca koji traže boravišnu dozvolu ili rusko državljanstvo zahtijeva ili potpisivanje vojnog ugovora ili dostavljanje potvrde o nesposobnosti za službu. Ministarstvo je istaknulo da primjena ove uredbe nije dovoljno jasna, unatoč tvrdnjama Moskve o "posebnim uvjetima". Moldavski građani pozvani su na krajnji oprez i savjetovano im je da ne potpisuju nikakve dokumente vezane uz vojnu službu bez konzultacija s pravnim stručnjacima. U slučaju pritisaka, građanima je preporučeno da odmah kontaktiraju moldavske konzularne službe. Ove mjere dolaze u kontekstu izvješća da Rusija od 2022. godine regrutira plaćenike iz 128 zemalja, koristeći lažne centre za zapošljavanje, privatne tvrtke i diplomatske kanale, javlja Kyiv Post.

Istovremeno, Rusija povećava svoje vojne i tajne aktivnosti u moldavskoj separatističkoj regiji Pridnjestrovlje, što ukrajinska vojna obavještajna služba (HUR) opisuje kao dio strategije Kremlja za destabilizaciju Moldavije i stvaranje dodatnog pritiska na Ukrajinu. Prema izvorima Kyiv Posta iz HUR-a, u samoproglašenoj Pridnjestrovskoj Moldavskoj Republici (PMR) pojačane su mobilizacijske mjere: pozivaju se rezervisti, oružje se izvlači iz skladišta, a uspostavljeni su pogoni za proizvodnju dronova i centri za obuku njihovih operatera.

HUR upozorava da Rusija jača svoju prisutnost u Pridnjestrovlju kako bi stvorila novu os pritiska duž južne granice Ukrajine i oslabila Moldaviju uoči ključnih političkih događaja. Anonimni obavještajni izvor izjavio je za Kyiv Post: "Moskva šalje agente specijalnih službi u Pridnjestrovlje s ciljem izazivanja krize, širenja kaosa informacijskim operacijama, provođenja provokacija i sabotaža" Prema HUR-u, ove aktivnosti dio su hibridne operacije povezane s planiranim „predsjedničkim izborima“ u Pridnjestrovlju 2026. godine. Rusija navodno želi ojačati proruske vođe, osigurati besplatne isporuke plina za Tiraspol i prikriveno povećati svoju vojnu prisutnost kako bi bila spremna za moguću eskalaciju.

Pridnjestrovlje, regija s oko 470.000 stanovnika, ostaje pod snažnim ruskim utjecajem od kratkotrajnog rata s Moldavijom 1991.–1992., nakon kojeg su ruske trupe intervenirale na strani separatista. Unatoč obvezi iz 1999. godine da će povući svoje snage do 2002., Rusija je zadržala vojnu prisutnost. Moskva financira oko 70% proračuna Pridnjestrovlja i dugo subvencionira opskrbu plinom, čime održava ekonomsku ovisnost regije.

Ovi događaji dodatno kompliciraju ionako napete odnose između Rusije, Moldavije i Zapada. Dok Moldavija nastoji ojačati svoje europske integracije, Rusija očito koristi Pridnjestrovlje kao polugu za destabilizaciju regije.