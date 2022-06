Vođe triju najvećih država EU vlakom stigli u Kijev; Macron: Danas je važan trenutak

Vođe triju najvećih država Europske unije, Njemačke, Francuske i Italije, stigli su u Kijev kako bi iskazali svoju podršku za Ukrajinu, koja nastoji izdržati ruski napad, piše u četvrtak Reuters. Posjet njemačkog kancelara Olafa Scholza, francuskog predsjednika Emmanuela Macrona i talijanskog premijera Marija Draghija organiziran je tijekom protekla tri tjedna, pri čemu sva trojica nastoje suzbiti kritike unutar Ukrajine zbog njihovog odgovora na rat.

Pri dolasku, vođe triju najvećih država EU kazali su da će razgovarati kandidaturi Ukrajine za članstvo u EU. Dodali su da moraju uravnotežiti prirodne težnje Ukrajine za članstvom u EU s težnjama svih postojećih zemalja kandidata te da žele osigurati da EU ne bude destabilizirana ili razlomljena.

Navodi se da je francuski predsjednik Macron po dolasku rekao novinarima da će ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom prenijeti poruku “europske solidarnosti” i da se danas označava “važan trenutak”.

German Chancellor Olaf Scholz (SPD) arrives at the train station in Kiev and talks with Germany's ambassador to Kiev, Anka Feldhusen (r), on the platform. Chancellor Scholz, French President Macron and Italian Prime Minister Draghi arrived in the Ukrainian capital Kiev on Thursday morning by special train.

Ovo je bio očekivani posjet, koji nije bio najavljen zbog sigurnosnih razloga, a dogodit će se dan prije nego što bi Europska komisija trebala izdati preporuku glede statusa Ukrajine kao kandidatkinje za EU, što je nešto prema čemu su najveće europske države bile suzdržane.

Macron je govoreći u srijedu u Rumunjskoj rekao da je vrijeme da Europa ohrabri Ukrajinu kada su u pitanju njene europske ambicije. "Nalazimo se na točki kada moramo slati jasne političke signale, mi Europljani, prema Ukrajini i njenom narodu koji se herojski odupire", rekao je Macron, no nije otkrio nikakve pojedinosti.

Kijev je kritizirao Francusku, Njemačku, i u manjoj mjeri, Italiju, zbog odugovlačenja u njihovoj podršci za Ukrajinu, koja ih je optužila da sporo dostavljaju oružje i da stavljaju vlastiti napredak ispred ukrajinske slobode i sigurnosti.

Oleksij Arestovič, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskija, rekao je ovog tjedna za njemačke novine Bild da je zabrinut da će trojica vođa Kijev podvrnuguti pritisku ne bi li prihvatio mirovni sporazum povoljan za ruskog predsjednika Vladimira Putina.

"Reći će da trebamo (prihvatiti mirovni sporazum) kako bismo okončali rat koji izaziva prehrambene i gospodarske probleme ... da trebamo spasiti obraz gospodina Putina", rekao je Arestovič, referirajući se na Macronove komentare da nije prijeko potrebno poniziti ruskog vođu.

Draghi je u utorak na tu temu poručio da je važno da mirovni pregovori započnu što je prije moguće, no dodao da moraju biti "pod uvjetima koje Ukrajina smatra prihvatljivim".

Očekuje se da će Zelenski od svojih gostiju zatražiti više oružja kako bi ono pomoglo njegovoj vojsci da se obrani od ruskih agresora.

Ukrajina je osobito kritizirala njemačku vojnu pomoć, a ukrajinski veleposlanik u Berlinu, Andrij Meljnik je za njemačku televiziju NTV rekao da očekuje da će Scholz dati teško naoružanje, koje je odavno obećano, no nije dostavljeno.

Scholz je odbacio optužbe da je uskratio veoma potrebnu vojnu podršku, rekavši da je Njemačka jedan od najvećih vojnih i financijski podupiratelja Ukrajine i da je potrebno proći neko vrijeme kako bi se ukrajinske vojnike obučilo da se koriste sofisticiranom topničkim sustavima koje nudi.

