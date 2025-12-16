Naši Portali
SIGURNOSNI ALARM EUROPE

Europski susjedi Rusije traže od EU-a veći naglasak na obranu i sigurnost

EU leaders' Eastern Flank Summit in Helsinki
Foto: HEIKKI SAUKKOMAA/REUTERS
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
16.12.2025.
17:36

Članice EU-a, rekao je, već su usvojile Bijelu knjigu o europskoj obrani i dogovorile se o planu za njezino poboljšanje, uključujući te glavne projekte, na prethodnim sastancima.

Europske države na istočnom boku NATO-a, koje graniče s Rusijom i njezinom saveznicom Bjelorusijom, pozvale su u utorak Europsku uniju da preuzme veću ulogu u jačanju europske obrane i sigurnosti. Čelnici zemalja "istočnog boka" - Finske, Švedske, Estonije, Litve, Latvije, Poljske, Rumunjske i Bugarske - poručili su na sastanku u Helsinkiju da obrana te regije mora biti prioritet kako bi se uspješno oduprli dugoročnoj prijetnji Rusije. 

Iskaz jedinstva tih zemalja dolazi uoči sastanka na vrhu šefova država i vlada 27 država članica EU-a u Bruxellesu u četvrtak na kojem je budućnost predloženih glavnih obrambenih projekata pod znakom pitanja zbog otpora ključnih članica EU-a kao što su Njemačka, Francuska i Italija, izvijestio je u ponedjeljak Reuters.

"Istočne granične regije moraju imati ključnu ulogu u obrambenim projektima EU-a. Naša zadaća je osigurati da to pitanje ostane visoko na dnevnom redu i da bude shvaćeno na razini EU-a", rekao je u izjavi finski premijer Petteri Orpo.

Članice EU-a, rekao je, već su usvojile Bijelu knjigu o europskoj obrani i dogovorile se o planu za njezino poboljšanje, uključujući te glavne projekte, na prethodnim sastancima. "Polazim od pretpostavke da su (glavni projekti) odobreni. Sljedeće pitanje je, dakle, kako će oni biti rangirani po prioritetu unutar EU-a, na primjer pri dodjeli financijskih sredstava", rekao je Orpo novinarima. 

Rusija obrana NATO EU

