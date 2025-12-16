Ministrica Hrstić zgrožena slučajem osječkog liječnika: 'Za takva djela nema opravdanja'

Ministarstvo zdravstva izražava duboku zgroženost te najoštrije osuđuje kaznena djela koja se, prema informacijama Policijske uprave osječko-baranjske, stavljaju na teret zdravstvenom djelatniku iz Osijeka, priopćili su iz MIZ-a. "Riječ je o iznimno teškim, moralno i društveno neprihvatljivim postupanjima koja predstavljaju grubo kršenje zakona, profesionalnih standarda i temeljnih etičkih načela zdravstvene struke. Zlouporaba položaja zdravstvenog djelatnika, osobito na štetu djece i maloljetnika, apsolutno je nedopustiva te za takva djela ne može i neće biti nikakvog opravdanja. Ovakvi postupci ozbiljno narušavaju povjerenje građana u zdravstveni sustav i bacaju ljagu na profesiju koja je utemeljena na sigurnosti, skrbi i povjerenju.

Ministarstvo zdravstva ima nultu stopu tolerancije prema svakom obliku nasilja, zlostavljanja i kriminala u zdravstvenom sustavu te u potpunosti podržava odlučno i zakonito postupanje policije i pravosudnih tijela. Očekujemo da svi odgovorni budu sankcionirani najstrožim kaznama propisanima zakonom", poručili su iz Ministarstva, naglašavajući kako im je zaštita pacijenata, a osobito djece, apsolutni prioritet.

Ministarstvo je u kontinuiranom kontaktu s upravom zdravstvene ustanove u kojoj je ravnatelj, u okviru svojih upravljačkih ovlasti, pokrenuo unutarnji nadzor. Po dovršetku postupka i sukladno utvrđenim činjenicama razmotrit će se daljnje mjere s ciljem sprječavanja sličnih situacija u budućnosti te jačanja i očuvanja najviše razine povjerenja građana u zdravstvene ustanove i zdravstveni sustav u cjelini, poručuju.