Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 110
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
OGLASILO SE MINISTARSTVO

Ministrica Hrstić zgrožena slučajem osječkog liječnika: 'Za takva djela nema opravdanja'

Zagreb: Irena Hrstić dala izjavu za medije nakon sjednice Vlade
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL
1/3
Autor
Romana Kovačević Barišić
16.12.2025.
u 12:41

Ministarstvo je u kontinuiranom kontaktu s upravom zdravstvene ustanove u kojoj je ravnatelj, u okviru svojih upravljačkih ovlasti, pokrenuo unutarnji nadzor

Ministarstvo zdravstva izražava duboku zgroženost te najoštrije osuđuje kaznena djela koja se, prema informacijama Policijske uprave osječko-baranjske, stavljaju na teret zdravstvenom djelatniku iz Osijeka, priopćili su iz MIZ-a. "Riječ je o iznimno teškim, moralno i društveno neprihvatljivim postupanjima koja predstavljaju grubo kršenje zakona, profesionalnih standarda i temeljnih etičkih načela zdravstvene struke. Zlouporaba položaja zdravstvenog djelatnika, osobito na štetu djece i maloljetnika, apsolutno je nedopustiva te za takva djela ne može i neće biti nikakvog opravdanja. Ovakvi postupci ozbiljno narušavaju povjerenje građana u zdravstveni sustav i bacaju ljagu na profesiju koja je utemeljena na sigurnosti, skrbi i povjerenju.

Ministarstvo zdravstva ima nultu stopu tolerancije prema svakom obliku nasilja, zlostavljanja i kriminala u zdravstvenom sustavu te u potpunosti podržava odlučno i zakonito postupanje policije i pravosudnih tijela. Očekujemo da svi odgovorni budu sankcionirani najstrožim kaznama propisanima zakonom", poručili su iz Ministarstva, naglašavajući kako im je zaštita pacijenata, a osobito djece, apsolutni prioritet. 

Ministarstvo je u kontinuiranom kontaktu s upravom zdravstvene ustanove u kojoj je ravnatelj, u okviru svojih upravljačkih ovlasti, pokrenuo unutarnji nadzor. Po dovršetku postupka i sukladno utvrđenim činjenicama razmotrit će se daljnje mjere s ciljem sprječavanja sličnih situacija u budućnosti te jačanja i očuvanja najviše razine povjerenja građana u zdravstvene ustanove i zdravstveni sustav u cjelini, poručuju.
Njemačka mijenja smjer: Što je to smislio Merz?

Ključne riječi
zdravstvo ministarstvo zdravstva Osijek Irena Hrstić

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!