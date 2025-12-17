Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 8
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
POZVAO NA OKONČANJE SUKOBA

Lukašenko: Da sve ovisi isključivo o Trumpu, rat bi odavno bio gotov...

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko glasao na predsjedni?kim izborima
Foto: Natalia Fedosenko/NEWSCOM
1/4
VL
Autor
Doris Kujek/Hina
17.12.2025.
u 06:46

Trump je izrazio frustraciju i Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim jer još uvijek nije okončan rat koji traje gotovo četiri godine

Bjeloruski predsjednik Aleksandar Lukašenko, u intervjuu objavljenom u utorak, pozvao je na brzu akciju za okončanje sukoba u Ukrajini, naglasivši da Sjedinjene Države moraju ostati angažirane u diplomatskim naporima. Lukašenko je saveznik ruskog predsjednika Vladimira Putina i ustupio je teritorij Bjelorusije Moskvi za invaziju na Ukrajinu 2022.

"Puno toga sada ovisi o poziciji Trumpa i Sjedinjenih Američkih Država. Najvažnije je da se Trump ne odmakne od ove pozicije", rekao je Lukašenko američkoj televiziji Newsmax, a bjeloruska državna novinska agencija BelTA prenijela je dijelove intervjua

"Da sve ovisi isključivo o Trumpu, rat bi odavno bio gotov... Ali ovo je proces s puno strana i Trump ga ne može sam riješiti... Sukob se mora zamrznuti od vrha do dna. Nakon što se ljudi prestanu ubijati, možete sjesti i dogovoriti se o čemu god želite", rekao je bjeloruski predsjednik. 

Lukašenko je rekao da bi neuspjeh u potrazi za mirom mogao "loše završiti za Europu i cijeli svijet" i "prerasti u neku vrstu globalnog sukoba". Američki predsjednik predvodi napore za pronalaženje rješenja za okončanje sukoba. Inicijalni američki mirovni prijedlog, koji su mnogi u Europi kritizirali kao naklonjen Rusiji, pretrpio je promjene.

Američki i ukrajinski dužnosnici održali su konzultacije o predloženom sporazumu, zajedno s europskim dužnosnicima na dvodnevnim razgovorima u Berlinu ovog tjedna. Trump je izrazio frustraciju i Putinom i ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim jer još uvijek nije okončan rat koji traje gotovo četiri godine. Ruske snage drže oko 19 posto ukrajinskog teritorija i pokušavaju uspostaviti punu kontrolu nad istočnom regijom Donbas.

Ključne riječi
Donald Trump Volodimir Zelenski Vladimir Putin Aleksandar Lukašenko

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!