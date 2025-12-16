Naši Portali
GOLIM RUKAMA KRENULI NA TERORISTE

Oteli oružje napadaču pa tragično umrli zagrljeni: Ovo su pravi heroji masakra u Australiji

Foto: Reuters
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
16.12.2025.
u 12:09

Premijer Anthony Albanese ranije ovog tjedna pohvalio je postupke Australaca koji su „pohrlili u opasnost kako bi pomogli drugima

Dok se vlasnika trgovine u Sydneyju slavi kao heroja jer je razoružao jednog od napadača na židovskom slavlju na plaži Bondi u Sydneyu, pamtit će se i još troje ljudi koji su poginuli fizički se sukobivši s napadačima kako bi spasili ljude oko sebe. Reuven Morrison (62) ubijen je nakon što je pokušao zaustaviti krvoproliće, rekla je njegova kći Sheina Gutnick za američku televiziju CBS News u izvješću objavljenom u ponedjeljak.

"Reagirao je čim je pucnjava počela. Bacao je cigle u tom smjeru. Vikao je na terorista štiteći svoju zajednicu", rekla je. "Ako postoji jedan cilj koji je imao na ovoj zemlji, to bi bila borba protiv terorista." Kako je reagirao Morrison vidi se u nekoliko videozapisa objavljenih na društvenim mrežama. Nakon što je 43-godišnji Ahmed al Ahmed, musliman, otac dvoje djece, napao jednog od naoružanih ljudi s leđa i razoružao ga, vidi se i muškarac kako nešto baca na terorista. Morrison, koji je izvorno u Australiju došao iz SSSR-a, kasnije je ubijen, priča Gutnick.

Ahmed se oporavlja u bolnici nakon operacije zbog ozljeda, a donacije u njegovu podršku premašile su 2 milijuna australskih dolara (1,1 milijuna eura). Morrison je jedna od 15 osoba ubijenih u najgoroj masovnoj pucnjavi u Australiji u gotovo 30 godina. Dužnosnici vjeruju da su napadači otac i sin, a napad se istražuje kao teroristički čin protiv židovske zajednice.

I par koji još nije identificiran također je snimljen kako se obračunava s jednim od terorista kako bi ga zaustavili prije nego što su, kako se čini, ustrijeljeni. Snimka s kamere u automobilu, koju je potvrdio Reuters, prikazuje jednog od napadača kako se otima za oružje s dugom cijevi sa starijim muškarcem u ljubičastoj košulji i kratkim hlačama, a onda su obojica pali na tlo iza srebrnog automobila. Muškarac u ljubičastom uz kojega je žena potom ustaje s oružjem. No na odvojenoj snimci dronom muškarac i žena nepomično leže pored vozila kod pješačkog mosta gdje je policija kasnije ustrijelila napadače.

„Stariji muškarac uz cestu nije pobjegao - umjesto toga, jurnuo je ravno prema opasnosti, koristeći svu svoju snagu pokušavajući oteti pušku i boreći se do smrti“, rekla je vlasnica kamere Jenny, koja je podijelila snimku s Reutersom. „Vidim na svojoj kameri da je stariji muškarac na kraju ustrijeljen i srušio se. Taj trenutak mi je slomio srce“, dodala je.

Premijer Anthony Albanese ranije ovog tjedna pohvalio je postupke Australaca koji su „pohrlili u opasnost kako bi pomogli drugima“. „Ovi su Australci heroji i njihova hrabrost spasila je živote“, rekao je na konferenciji za novinare.

Ključne riječi
Židovi teroristički napad tragedija napad Australija

Avatar pera ložač
pera ložač
12:12 16.12.2025.

Koji ih terao da se kače . Pomažu ubijanje palestinske dece

Cars drive along an embankment in Moscow
GRAD SE TRUDI PODIĆI RASPOLOŽENJE

Stanovnici Moskve su umorni od rata, no od jedne stvari ne odustaju: 'Zašto kompromis? Koja je bila poanta svega ovoga?'

Ukrajinski dronovi redovito lete prema Moskvi, a osjećaj nelagode sve veći. Nedavno je jedan napad bio toliko masivan da ga ni državna televizija nije mogla jednostavno ignorirati kao što to često čini: sva četiri glavna moskovska aerodroma morala su biti zatvorena satima tijekom noći, zbog čega je posljedice osjetio i veliki broj putnika.

