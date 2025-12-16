FOTO Urban & 4 u Areni Zagreb okupili publiku svih generacija: Pridružio mu se i specijalni gost
Damir Urban i njegova Četvorka održali su večeras nezaboravan koncert u prepunoj Areni Zagreb pod nazivom "Nitko osim nas".
Urban&4, uz pratnju gudačkog kvarteta, proslavili su tri desetljeća zajedničkog rada, prijateljstva i glazbe, ističući povezanost s publikom koja traje preko četiri desetljeća.
Večer je bila posvećena uspomenama, ljudima i iskrenom glazbenom putu gdje su pjesme poput "Mjesta za mene", "Iskre", "Astronauta", "Male trube", "Sama", "Blijeda u proljeće" i "Potpuno je nevažno" odjekivale kroz dvoranu.
Koncert je potrajao više od 2 sata. Urban je često kroz koncert iskreno pričao s publikom, a sredinom koncerta pozdravio je i specijalnog gosta - Gibonnija, s kojim je prvo otjepvao stari hit Laufera Budi moja voda, a potom i Gibonnijev Posoljeni zrak i razlivena tinta.
Tijekom izvođenja hita Budi moja voda Urban se čak i našalio s dragim prijateljem dobacivši mu "ajmo još, pa Tony Cetinski to drži 6 minuta"... Pred kraj koncerta se Urban ubacio i u publiku kroz koju je prošetao otpjevajući dvije pjesme grleći se s fanovima koji su pjevali s njim