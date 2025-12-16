FOTO Urban & 4 u Areni Zagreb okupili publiku svih generacija: Pridružio mu se i specijalni gost

Damir Urban i njegova Četvorka održali su  večeras nezaboravan koncert u prepunoj Areni Zagreb pod nazivom "Nitko osim nas". Urban&4, uz pratnju gudačkog kvarteta, proslavili su tri desetljeća zajedničkog rada, prijateljstva i glazbe, ističući povezanost s publikom koja traje preko četiri desetljeća.
Damir Urban i njegova Četvorka održali su  večeras nezaboravan koncert u prepunoj Areni Zagreb pod nazivom "Nitko osim nas". Urban&4, uz pratnju gudačkog kvarteta, proslavili su tri desetljeća zajedničkog rada, prijateljstva i glazbe, ističući povezanost s publikom koja traje preko četiri desetljeća.
Foto: Čitatelj
Share
Podijeli
Večer je bila posvećena uspomenama, ljudima i iskrenom glazbenom putu gdje su pjesme poput "Mjesta za mene", "Iskre", "Astronauta", "Male trube", "Sama", "Blijeda u proljeće" i "Potpuno je nevažno" odjekivale kroz dvoranu.
Večer je bila posvećena uspomenama, ljudima i iskrenom glazbenom putu gdje su pjesme poput "Mjesta za mene", "Iskre", "Astronauta", "Male trube", "Sama", "Blijeda u proljeće" i "Potpuno je nevažno" odjekivale kroz dvoranu.
Foto: Čitatelj
Share
Podijeli
Koncert je potrajao više od 2 sata. Urban je često kroz koncert iskreno pričao s publikom, a sredinom koncerta pozdravio je i specijalnog gosta - Gibonnija, s kojim je prvo otjepvao stari hit Laufera Budi moja voda, a potom i Gibonnijev Posoljeni zrak i razlivena tinta.
Koncert je potrajao više od 2 sata. Urban je često kroz koncert iskreno pričao s publikom, a sredinom koncerta pozdravio je i specijalnog gosta - Gibonnija, s kojim je prvo otjepvao stari hit Laufera Budi moja voda, a potom i Gibonnijev Posoljeni zrak i razlivena tinta.
Foto: Čitatelj
Share
Podijeli
Tijekom izvođenja hita Budi moja voda Urban se čak i našalio s dragim prijateljem dobacivši mu "ajmo još, pa Tony Cetinski to drži 6 minuta"... Pred kraj koncerta se Urban ubacio i u publiku kroz koju je prošetao otpjevajući dvije pjesme grleći se s fanovima koji su pjevali s njim
Tijekom izvođenja hita Budi moja voda Urban se čak i našalio s dragim prijateljem dobacivši mu "ajmo još, pa Tony Cetinski to drži 6 minuta"... Pred kraj koncerta se Urban ubacio i u publiku kroz koju je prošetao otpjevajući dvije pjesme grleći se s fanovima koji su pjevali s njim
Foto: Čitatelj
Share
Podijeli
OGLAS
"Sve što znam o životu i glazbi naučio sam uz ljude s kojima sviram i one koji nas slušaju – nitko osim nas", istaknuo je Urban.
"Sve što znam o životu i glazbi naučio sam uz ljude s kojima sviram i one koji nas slušaju – nitko osim nas", istaknuo je Urban.
Foto: Čitatelj
Share
Podijeli
Arena Zagreb bila je prepuna obožavatelja svih generacija, od onih koji su odrasli uz Urbana do novih klinaca, stvarajući emociju koja se pamti godinama.
Arena Zagreb bila je prepuna obožavatelja svih generacija, od onih koji su odrasli uz Urbana do novih klinaca, stvarajući emociju koja se pamti godinama.
Foto: Čitatelj
Share
Podijeli
Foto: Čitatelj
Share
Podijeli
Foto: Čitatelj
Share
Podijeli
OGLAS
Foto: Čitatelj
Share
Podijeli
Foto: Čitatelj
Share
Podijeli
Foto: Čitatelj
Share
Podijeli

Ne propustite

1/