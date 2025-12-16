U Künstlerhausu u Beču otvorena Izložba suvremene hrvatske umjetnosti iz zbirke Dagmar Meneghello “Pjena dana”. Bečani impresionirani

“Pjena dana”, naziv je velebne Izložbe suvremene hrvatske umjetnosti jedne od najvažnijih privatnih kolekcionarki u Hrvatskoj Dagmar Meneghello (82), koja je u ponedjeljak navečer otvorena u Beču, u prestižnom bečkom hramu umjetnosti “Künstlerhaus Factory”, u nazočnosti brojnih gostiju i uzvanika iz Austrije i Hrvatske.

Riječ je o odabranom presjeku recentnog suvremenog hrvatskog stvaralaštva na području slikarstva i skulptura iz zbirke Dagmar Meneghello, kojim je bečka publika bila impresionirana. Izložbeni postav bečke izložbe čini 160 slikarskih i 40-tak skulpturskih radova, Uz stručnu naznaku za ljubitelje likovne umjetnosti:

“Smještena između Mediterana i Srednje Europe, između intime i institucije, hrvatska se umjetnost u ovom projektu pojavljuje kao živi puls europske kulture, ravnopravan dio njezina kulturnog tkiva – i istodobno kao topologija intime jedne žene. Dagmar Meneghello živi i djeluje u Hrvatskoj, a svojom biografijom i obiteljskim nasljeđem duboko je povezana s Bečom.

Izložbu je otvorila predsjednica Künstlerhausa, umjetnica i su-kustosica bečke izložbe Tanja Prušnik citirajući u svom uvodnom pozdravnom govoru riječi hrvatskog kipara, arhitekta i književnika Ivana Meštrovića: “Umjetnost nije samo ogledalo života, umjetnost je smisao života”.

Na otvaranju izložbe su, između ostalih, s hrvatske strane bilii hrvatski veleposlanik u Austriji, u svojstvu posebnog izaslanika hrvatske ministrice kulture i medija Nine Obuljen Koržinek, opunomoćeni ministar u Veleposlanstvu RH u Beču Josip Špoljarić, načelnica samostalnog Sektora za javnu i kulturnu diplomaciju u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova RH Katja Šare i Martina Bienenfeld, direktorica Turističke zajednice grada Zagreba, te referentica za kulturu u Veleposlanstvu RH Katarina Dorkin Križ.

S austrijske strane nazočan je bio veleposlanik Rupert Weinmann, zamjenik načelnice Sektora za kulturu u austrijskom Ministarstvu za vanjske i međunarodne poslove. Uvodno govoreći o izložbi suvremene hrvatske umjetnosti iz zbirke Dagmar Meneghello Tanja Prušnik je rekla kako je ova veličanstvena izložba “intenzivni, poetski i epohalni doživljaj”.

Jednako, kao i Dagmarina Zbirka suvremene hrvatske umjetnosti koja je, kako je istaknula Prušnik, “nastajala više od šezdeset godina u neobičnim, gotovo ekstremnim uvjetima, na malom, nekoć nenaseljenom otočiću Sveti Klement – Palmižani, dijelu hvarskog arhipelaga bez uobičajenih civilizacijskih pogodnosti”. Uz opasku da “kako bi nadvladala izolaciju i surovost života bez struje, vode, redovitih veza s kopnom i bez ikakvih kulturnih sadržaja, Dagmar se je okrenula umjetnosti i umjetnicima. I tako je nastala ova kolekcija od više od tri tisuće slika i skulptura danas istaknutih hrvatskih umjetnika”.

Hrvatski veleposlanik u Austriji Daniel Glunčić je u svom obraćanju nazočnima rekao, kako je Izložba suvremene hrvatske umjetnosti iz zbirke Dagmar Meneghello u Beču “jedan od najznačajnijih kulturnih događaja ove godine za Republiku Hrvatsku”. Govoreći o izložbi koja, kako je napomenuo, prikazuje i mediteransku i srednjoeuropsku pripadnost Hrvatske Europi, veleposlanik Glunčić je autorici izložbe “Pjena dana” čestitato na njenom kulturnom oblikovanju umjetnosti i života u njenoj uvali Palmižana, daleko od institucionalnih okvira i nekoć doslovno na rubu civilizacije.

“Dagmar Meneghello tijekom više od šest desetljeća gradi ono što se može nazvati otočnom akademijom – prostorom slobode i dijaloga, laboratorijem kreativnosti koji nadilazi granice pojedinih umjetničkih medija. Ondje slikari, kipari, glazbenici i drugi umjetnici stvaraju u ritmu mora, u salonu pod otvorenim nebom. Kao kontinuitet europske salonske tradicije, salon na Palmižani poprimio je mediteransku formu i postao mjesto susreta umjetnika iz cijelog svijeta. Kao i Beč, u kojem će sada izložbeni postav, u ovo blagdansko vrijeme, sigurno doći pogledati, uz Austrijance i brojni poklonici likovne umjetnosti iz cijelog svijeta ”, istakao je hrvatski veleposlanik.

Uz napomenu, kako su potporu ovom jedinstvenom i za Hrvatsku važnom kulturno-promotivnom projektu dali Ministarstvo kulture i medija RH, MInistarstvo vanjskih i europskih poslova RH i Turistička zajednica grada Zagreba. I naravno, Veleposlanstvo RH u Austriji. Autorica Zbirke i kustosica izložbe Dagmar Meneghello je zahvalila svima koji su joj pomogli u organizaciji bečke izložbe. Posebno njenom mladom asistentu Maximilianu Esterházyju de Galántha, koju je već tri godine prati na njenom kolekcionarskom putu, te su-kustosicama Ani Miklavž i Tanji Prušnik. Ali i brojnim hrvatskim i austrijskim institucijama i Veleposlanstvu RH u Beču.

“Na izložbi su predstavljeni umjetnici različitih generacija. Od najstarijeg samoukog slikara fra Ambrozija Testena rođenog 1897. godine do najmlađeg hvarskog umjetnika Zorana Miliša, rođenog 1969. godine. Ovo šaroliko što vidite, to je Dalmacija. Dio dalmatinskih otoka. Boje prikazuju naš Mediteran, zato su toliko žive i živahne, kao i mi”, rekla je Meneghello. Dodala je kako joj je uzor za izložbu bio roman Borisa Vianova “Pjena života” u kojem ističe ”kako u životu valja živjeti za dvije stvari: ljubav i muziku”.

“Bečku sam izložbu posvetila svoj djeci svijeta. Zato je srce ove izložbe u ovom izložbenom prostoru instalacija vrsne dubrovačke umjetnice Dubravke Lošić koja će predstavljati Hrvatsku na Venecijanskom bijenalu, rozarij sa stotinama rukom rađenih ruža. Rozarij će za Božić podsjećati na sve ljude oko nas i našu zemlju. Imamo samo jednu zemlju i ona je naše utočište”, rekla je autorica zbirke i kustosica izložbe.

Meneghello je napomenula kako je ona Zagrepčanka, da živi i djeluje u Hrvatskoj, a svojom biografijom i obiteljskim nasljeđem duboko je povezana s Bečom. Naime, njezina obitelj Claudis von Claudenburg i von Gebauer vuku stare austro-ugarske korijene. Na bečkoj izložbi su bili ne samo Dagmarini članovi obitelji s hrvatske i austrijske strane nego i brojni njeni austrijski prijatelji i gosti koji su desetljećima dolazili k njoj u uvalu Palmižana na otočiću Sveti Klement.

“Umjetnost mi je spasila život, dala čvrstu podlogu da izdržim na otoku bez ijedne civilizacijske tekovine, struje, vode, kanalizacije, zapravo bez ičega, pa i telefona, televizije, muzike. Zagreb sam zamijenila za Palmižanu zbog ljubavi”, rekla je za Večernji list tadašnja mlada zagrebačka novinarka, a sada ugledna hrvatska kolekcionarka i galeristica Dagmar Meneghello dodavši čeznutljivo:

“Posebno mi je drago nešto reći za Večernji list. U Večernjaku sam radila kao 18-godišnjakinja, tamo negdje 60-tih godina prošlog stoljeća. Taj novinarski posao u redakciji Večernjeg lista bio je najljepši dio mog života”.

Meneghello je bila oduševljena, kako je rekla,” dojmljivim” odazivom publike na izložbu. Posebno je zahvalila direktorici Turističke zajednice grada Zagreba Martini Bienenfeld na potpori i velikom razumijevanju što je prepoznala da djela iz Zbirke slikara i kipara suvremene hrvatske umjetnosti treba vidjeti ne samo zagrebačka i domaća hrvatska publika, nego i ona izvan granica Hrvatske.

“Ova je izložba velika čast za Hrvatsku i glavni grad Zagreb, s obzirom da je Dagmar Meneghello Zagrepčanka. Ona je ne samo vrsna kolekcionarka nego i pasionirana poznavateljica i zaljubljenica u suvremenu hrvatsku umjetnost. To se može dobro vidjeti i ovdje na bečkoj izložbi iz odabranih djela iz njene Zbirke. Posebno mi se sviđa ovaj kolorit, ljepota i razdraganost hrvatskog dijela Mediterana, kojeg će imati prilike vidjeti ne samo Bečani i Austrijanci nego i ljudi iz cijelog svijeta koji su za Advent i Božićne i Novogodišnje blagdane u Beču. A poznato je da je Bečki Advent najpoznatiji i najljepši u svijetu. Mi u Turističkoj zajednici grada Zagreba imamo mandat podupirati ovakve projekte , koji se ne događaju samo u našem također lijepom glavnom gradu nego i izvan toga kada putuju izvan zemlje, u ovom slučaju u Austriju. To je sjajna promocija povezivanja naše umjetnosti i turizma. A kulturni turizam danas pokreće više od 40 posto europskih i svjetskih putovanja. Zato nam je zadaća podržati ovakove svake hvale vrijedne projekte”, rekla je Martina Bienenfeld za Večernji list.

“ Ovo je zaista jedno posebno impresivno izdanje suvremene hrvatske umjetnosti. Izložba, koja kroz boje i skulpture prenosi jednu fascinantnu priču koju su ispričali naši suvremeni umjetnici, zaista je zaslužila da bude postavljena u ovom prestižnom prostoru bečkog Künstlerhausa. Drago mi je da je naše Ministarstvo vanjskih i europskih poslova podržalo ovaj projekt, koji je već danas bila, a izložba traje dva mjeseca, sjajna kulturno-umjetnička promocija Hrvatske i njenih umjetnika”, istaknula je za Večernji list Katja Šare.

“U bečki Künstlerhaus ne može baš svatko ući. To dovoljno govori o značaju, kvaliteti i atraktivnosti Izložbe suvremene hrvatske umjetnosti iz zbirke Dagmar Meneghello. Ovo je danas, već na otvorenju bila fantastična promocija Hrvatske. Veliki interes pokazuje da je vrijeme održavanja izložbe u ovo predblagdansko i blagdansko vrijeme, kada Beč vrvi od turista, pun pogodak. Ovo je za Hrvatsku i njene likovne umjetnike veliki i važan događaj. Umjetnost se je opet pokazala kao uspješan most povezivanja raznih naroda i kultura. Ovo je bila veličanstvena promocija Hrvatske, koje možda svi koji su je organizirali i dali joj potporu, u ovom trenutku nisu toga u potpunosti svjesni”, rekao je za Večernji list veleposlanik Glunčić.

Izložbu je organizirao Künstlerhaus i Društvo umjetnica i umjetnika primijenjene umjetnosti Austrije u Beču, u suradnji s Zakladom Dagmar Meneghello, Anom Miklavž i partnerima. Izložba se može razgledati od 16. prosinca do 8. veljače 2026.