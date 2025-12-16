Sin naše pjevačice od 12. godine je alkoholičar, a evo kako je on ranije govorio o obiteljskim problemima

Nakon što je pjevačica i spisateljica Anđa Marić na svom Facebook profilu podijelila potresnu objavu u kojoj je potvrdila da je njezin sin Gašper završio u istražnom zatvoru zbog napada na strane dostavljače u Zagrebu, mnogi su komentatori izrazili svoju podršku Anđi u ovim teškim trenucima. Naime, Anđa je 22-godišnjeg Gašpera dobila u braku s bivšim suprugom, Primožem Dolinčarem, a njihov razvod i bitka za skrbništvo nad sinom trajali su sedam godina. Početno je skrbništvo bilo dodijeljeno ocu u Sloveniji, no 2016. godine skrbništvo je na kraju pripalo Anđi. Inače,

Gašper je jednom prilikom pred kamerama otvorio dušu o razvodu svojih roditelja, prisjetivši se podrške koju je uvijek imao od majke: "Mama mi je uvijek pomagala, bila je moj psiholog kroz život. Jako mi je pomogla kad sam bio izgubljen, osobito tijekom sedam godina sudskog postupka", rekao je za IN Magazin. Dodao je i da su sada odnosi između svih članova obitelji dobri: "I mama i tata su sada u dobrim odnosima. Svi smo u dobrim odnosima i neka tako ostane."

VIDEO Mladena Grdovića policija je uhitila s 3,6 promila alkohola u krvi za volanom, evo što kaže o tome

Činilo se da su odnosi unutar obitelji stabilni, a Anđa je nekoliko mjeseci prije incidenta za magazin Story otkrila detalje iz obiteljskog života. "Gašper je sladak. Doma je, snima kulinarsku emisiju s tatom i njegovim bratom. Pomaže mi u mojoj ‘Gandža kozmetici’, snima mi videe. Gašper, njegov tata i ja se baš i ne družimo često zajedno, ali ponekad, kad Primož dovede sina doma, pozovem ga na ručak. Uglavnom, imamo civilizirane odnose", ispričala je tada Anđa.

Javio nam se Alen Vitasović i dramatično objasnio zašto je donio radikalnu odluku o kraju karijere

Međutim, u objavi koju je pjevačica podijelila jučer na Facebooku, Anđa je potvrdila da je njezin sin uhićen zbog napada na strane radnike i otuđivanja njihovih vozila. "Moj sin je alkoholičar. Bolesnik. Ovisnik. Ne o drogama, nego o alkoholu – društveno prihvaćenom, dostupnom i doslovno na svakoj blagajni za euro i pol. Govorio je da to nije problem, sve dok nije eskaliralo. Srećom, svi su živi i zdravi", priznala je, iznenadivši mnoge svojom iskrenošću. Otkrila je kako je prije tri mjeseca sama dala uhititi sina u očajničkom pokušaju da mu pomogne, no sustav se pokazao nemoćnim. Svaka intervencija završavala je njegovim povratkom kući jer ga se, kako navodi, ne može prisiliti na liječenje protiv njegove volje. Eskalacija je bila neizbježna. Anđa je opisala incident u parku koji je prethodio uhićenju, kada je Gašper, pod utjecajem više od osam decilitara votke, ušao u sukob s dostavljačima hrane. Iako jasno osuđuje njegov čin, ističući kako to “nije bila njegova jurisdikcija ni autoritet”, pokušala je objasniti stanje uma u kojem se nalazio: “Ali kad si slomljen, u boli i ovisan – nemaš zdrav razum.”

Duboko zadirući u vlastitu dušu, pjevačica je progovorila o teretu koji nosi kao majka, praveći jasnu razliku između odgovornosti i krivnje. “Osjećam se odgovornom za njegovo stanje. Dijete upija svaku majčinu emociju – u trbuhu, dok je malo, dok ga dojiš. Ali nisam kriva. I to je velika razlika”, istaknula je, dodavši kako vjeruje da je to “put njegove duše koji je odabrala”. Njezine riječi odjekuju još snažnije kada se u obzir uzme bolna prošlost i višegodišnja agonija koju je obitelj proživjela. Gašper joj je, naime, priznao da je alkoholičar od svoje dvanaeste godine, upravo u razdoblju kada su se njegovi roditelji nalazili usred mučne i medijski eksponirane brakorazvodne parnice i borbe za skrbništvo koja je trajala punih šest godina. Cijelu priču vezanu za slučaj sina Anđe Marić čitajte OVDJE.