VIDEO Još jedna snimka Putina uzburkala javnost: Što to radi s nogama, je li bolestan?

Već dulje se nagađa da je ruski predsjednik Vladimir Putin narušenog zdravlja. Špekulacije o lošem zdravstvenom stanju ruskog predsjednika sve su češće od početka ruske invazije na Ukrajinu. Tako se, primjerice, pretpostavlja da boluje od raka ili Parkinsonove bolesti, no službene potvrde ni za jednu od tih tvrdnji nema. Do sada je niz snimki izašlo u javnost o neobičnom ponašanju Vladimira Putina. Sada se pojavila i još jedna.

Naime, tijekom dodjele nagrade ruskom redatelju Nikiti Mihalkovu Putin je održao govor. Na snimci ceremonije, koja se proširila društvenim mrežama, vidi se kako se Putin ljuljao tijekom dodjele nagrade. Za govornicom se vidi kako mu se tresu noge te se rukama pridržava za postolje.

Putin’s legs shaking, he looks unsteady on his feet, fueling more speculation about his health. Video was taken Sunday. pic.twitter.com/TIVfK30tAp