Trump najavio obraćanje naciji

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će se u srijedu navečer obratiti naciji. U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Trump je rekao da će se obratiti Amerikancima "uživo iz Bijele kuće" u devet sati navečer po lokalnom vremenu (3 sata ujutro po hrvatskom).
"Veselim se što ću vas 'vidjeti'. Bila je ovo velika godina za našu zemlju, a najbolje tek dolazi!" Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je Fox Newsu da će dio obraćanja biti Trumpovi "povijesni uspjesi" otkad je u siječnju preuzeo ured, uz najave za sljedeću godinu. Američki predsjednici obično se obraćaju naciji u značajna vremena kako bi najavili nešto važno ili objasnili određenu politiku.
OBITELJSKA IDILA
FOTO Tko je tajanstvena snaha Jadranke Kosor? Podarila joj je unuka i jako su bliske
ugrabite svoj
Najveći hit u Hrvatskoj: ovaj uređaj traže svi, a potražnja je porasla za čak 145 %, znamo i zašto!
jednostavni trikovi