UŽIVO IZ BIJELE KUĆE

Trump najavio obraćanje naciji

Autor
Ružica Aščić/Hina
16.12.2025.
u 23:26

Američki predsjednici obično se obraćaju naciji u značajna vremena kako bi najavili nešto važno ili objasnili određenu politiku.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da će se u srijedu navečer obratiti naciji. U objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social, Trump je rekao da će se obratiti Amerikancima "uživo iz Bijele kuće" u devet sati navečer po lokalnom vremenu (3 sata ujutro po hrvatskom). 

"Veselim se što ću vas 'vidjeti'. Bila je ovo velika godina za našu zemlju, a  najbolje tek dolazi!" Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je Fox Newsu da će dio obraćanja biti Trumpovi "povijesni uspjesi" otkad je u siječnju preuzeo ured, uz najave za sljedeću godinu. Američki predsjednici obično se obraćaju naciji u značajna vremena kako bi najavili nešto važno ili objasnili određenu politiku.
Bijela kuća obraćanje Trump

