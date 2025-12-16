Ciklona se eksplozivno razvija: Dogodit će se 'bombogeneza', evo što se očekuje u Europi

Ciklona se pojavila uz istočnu Sjevernu Ameriku i putuje prema Europi, a pokrenuta je nakon poremećaja polarnog vrtloga koji je doveo do njegovog cijepanja preko sjeverne polutke, šaljući izuzetno hladne arktičke prodore iz Kanade u sjeverni Atlantik. Kako navodi Severe Weather Europe, ciklona s tlakom od 930 mbar nalazi se blizu Newfoundlanda i danas se nastavlja eksplozivno razvijati. Ciklona će, prema najavama, postati najintenzivnija oluja na sjevernom Atlantiku do sada ove sezone.

Uz brzi pad središnjeg tlaka, događa se upad izuzetno hladne zračne mase iz sjeveroistočnog dijela SAD-a i istočne Kanade. U ponedjeljak navečer, upad polarne zračne mase u sjeverozapadni Atlantik pokrenuo je brzo pojačanje razvijajuće ciklone koja sada putuje sjeveroistočno uz atlantsku Kanadu. Kako su zabilježile meteorološke postaje, središnji tlak padao je više od 5 mbar po satu. Do utorka navečer, prognozira se da će središnji tlak pasti 27 mbar. Prema tome, dogodit će se "bombogeneza", odnosno doći će do pada središnjeg tlaka za više od 24 mbar u 24 sata.

Polarno hladna zračna masa širi se iza ciklone u sjeverozapadni Atlantik, a jaki vjetrovi i uvjeti mećave rašireni su diljem Newfoundlanda. Rano u utorak, intenzivna i hladna jezgra iz istočne Kanade širi se u sjeverni Atlantik, stvarajući uvjete za daljnje pojačanje duboke ciklone. Dalje južno i istočno, u srednjim razinama nad Azorima i europskim kontinentom dolazi do stabilnog i neuobičajeno toplog vremena. Nizine su, međutim, zarobljene pod jakom termalnom inverzijom diljem mnogih europskih zemalja. To je, naime, pojava kada temperatura zraka raste s porastom visine, umjesto uobičajenog pada.

Ciklona će doseći vrhunac intenziteta do večeri, vjerojatno dostižući dno oko 930 mbar, smještena južno od Grenlanda. Ciklona, također, postaje vrlo velika. Snagu će zadržati tijekom srijede, dok će se kretati dalje istočno. Vjetrovi uraganske snage bit će rašireni preko velikog dijela sjevernog Atlantika. Kako ciklona znatno slabi kasno u srijedu i tijekom noći, ti vjetrovi uglavnom će ostati zapadno od Europe nad otvorenim Atlantikom. Prema tome, značajan utjecaj na zapadnu Europu nije vjerojatan.

Nad Europom se očekuju slabi vjetrovi, nastavak visokog tlaka, a dinamična vremenska aktivnost ostat će nad sjevernim Atlantikom. Veliki gornji visoki tlak dominira europskim kontinentom i zapadnom Rusijom, osiguravajući stabilne i blage vremenske uvjete.

Stacionarni položaj ciklone nad Atlantikom pak izaziva zabrinutost zbog pretjeranih oborina duž frontalne zone koja se proteže od južne Norveške preko juga Ujedinjenog Kraljevstva, sjeverne Francuske i zapada Pirenejskog poluotoka. Ta zaustavljena fronta ostat će gotovo u istom koridoru barem 12 sati, donoseći obilne kiše i oluje. To bi moglo rezultirati lokalnim poplavama uz obalna područja južne Engleske i sjeverne Francuske. Lokalno bi se moglo akumulirati 60-120 mm kiše do subote, s većinom oborina u srijedu duž zaustavljene frontalne granice.