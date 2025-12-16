Večernji list
FOTO: Popularni 'Fićo' zablistao u blještavim lampicama među detaljima Adventa u Farkaševcu
Općina Farkaševac ove je godine posebno uredila svoje središte za Advent, pretvarajući ga u mjesto koje oduševljava svojim blagdanskim sjajem.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Mještani mogu biti ponosni na svečani ugođaj koji sada krasi njihovo mjesto.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Na ovom čarobnom prostoru mogli bi im pozavidjeti mnogi, kako druge općine, tako i brojna gradska središta, čiji ukrasi i rasvjeta nerijetko izgledaju znatno skromnije.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Posebnu pažnju privlači niz detalja, među kojima se ističe i popularni "Fićo", koji je, baš kao i ostatak mjesta, zablistao u blještavim lampicama.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
