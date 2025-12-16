Eksplozivni detalji iz Bijele kuće, šefica osoblja otkrila pikanterije: 'Ima osobnost alkoholičara'

Šefica osoblja Bijele kuće, Susie Wiles, iznijela je niz neuobičajeno otvorenih i nimalo laskavih procjena predsjednika Donalda Trumpa, njegove agende u drugom mandatu i nekih od njegovih najbližih saveznika u nizu opsežnih intervjua za Vanity Fair objavljenih u utorak, piše CNN. Kroz više od deset intervjua, Wiles je otvoreno govorila o radu za Trumpa, rekavši da predsjednik 'ima osobnost alkoholičara', unatoč tome što je poznat kao netko tko ne pije alkohol. Spomenula je predsjednikovu sklonost osveti, priznavši da su mnoge njegove poteze u drugom mandatu potaknule želje za odmazdom. Wiles je sugerirala da Trump kroz kampanju bombardiranja brodova nastoji provesti promjenu režima u Venezueli, proturječeći službenim opravdanjima za te napade. Također je opisala nekoliko kontroverznih područja u kojima je predsjednik ignorirao njezine savjete, uključujući deportacije i pomilovanja.

Komentari, izneseni u razgovorima tijekom protekle godine s autorom Chrisom Whippleom, upečatljivi su i po iskrenosti i po temama. Wiles, koja je u utorak tvrdila da su njezine riječi izvučene iz konteksta u 'udarničkom tekstu', unutar Bijele kuće poznata je kao oprezna operativka s malo protivnika, za razliku od muškaraca koji su obnašali tu dužnost tijekom Trumpova prvog mandata. Zadržala je Trumpovo povjerenje dijelom i time što vodi funkcionalno zapadno krilo koje ne pokušava obuzdati predsjednikove impulse. Trump svoju glavnu suradnicu redovito naziva 'najmoćnijom ženom na svijetu', s mogućnošću da jednim telefonskim pozivom utječe na globalna zbivanja. Iako je gotovo stalno prisutna na njegovim sastancima i javnim nastupima, njezini javni komentari tijekom Trumpova drugog mandata bili su ograničeni na tek nekoliko prijateljskih intervjua. Taj niski profil učinio je njezine komentare Whippleu, čija se knjiga 'The Gatekeepers' smatra ključnim djelom o ulozi šefa osoblja, još upečatljivijima.

Wiles je isto tako istaknula da Trump vlada s uvjerenjem da ne postoji ništa što ne može učiniti. 'Visokofunkcionalni alkoholičari ili alkoholičari općenito imaju prenaglašene osobnosti kada piju,tako da sam ja pomalo stručnjakinja za velike osobnosti', rekla je. U članku se navodi da je odrasla s ocem alkoholičarom, legendarnim sportskim komentatorom Patom Summerallom. U intervjuima je Wiles posebno priznala da možda postoji element odmazde u kaznenim postupcima protiv Trumpovih političkih protivnika. 'Mislim, ljudi bi mogli pomisliti da to izgleda osvetoljubivo', rekla je odgovarajući na pitanje o neuspjelom progonu bivšeg ravnatelja FBI-ja Jamesa Comeyja. 'Ne mislim da se on budi razmišljajući o osveti. Ali kada se ukaže prilika, iskoristit će je', dodala je.

Nakon objave intervjua u Vanity Fairu, Wiles je rekla da su njezine riječi izvučene iz konteksta. 'Članak objavljen rano jutros neiskreno je koncipiran napad na mene i na najboljeg predsjednika, osoblje Bijele kuće i kabinet u povijesti', napisala je Wiles na X-u i dodala 'značajan kontekst je zanemaren, a velik dio onoga što sam ja i drugi rekli o timu i predsjedniku izostavljen je iz priče. Nakon čitanja pretpostavljam da je to učinjeno kako bi se stvorio pretežno kaotičan i negativan narativ o predsjedniku i našem timu.' U zasebnoj izjavi, glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt rekla je da Trump 'nema većeg niti lojalnijeg savjetnika od Susie.'

The article published early this morning is a disingenuously framed hit piece on me and the finest President, White House staff, and Cabinet in history.



Significant context was disregarded and much of what I, and others, said about the team and the President was left out of the… — Susie Wiles (@SusieWiles) December 16, 2025

Wiles je u intervjuima s Whippleom opisala nekoliko situacija u kojima njezin savjet nije poslušan. Na pitanje o optužbama za hipotekarnu prijevaru protiv njujorške državne odvjetnice Letitije James, odgovorila je: 'Pa, to bi mogla biti ta jedna odmazda.'

Wiles je također priznala da Trump nije imao dokaze za svoju tvrdnju da je bivši predsjednik Bill Clinton posjetio privatni otok osuđenog seksualnog prijestupnika Jeffreyja Epsteina. 'Ne postoji nikakav dokaz', rekla je Wiles o navodnim Clintonovim posjetima. Kada je Vanity Fair pitao postoji li išta kompromitirajuće o Clintonu u Epsteinovim spisima, navodno je dodala: 'Predsjednik je u tome bio u krivu.' Wiles je u intervjuima dala nelaskave procjene nekoliko predsjednikovih najbližih saveznika. O potpredsjedniku JD-u Vanceu rekla je da je 'već desetljeće teoretičar zavjera' te sugerirala da je njegov prijelaz od Trumpova kritičara do lojalnog saveznika bio 'donekle politički'.

O tehnološkom milijarderu i bivšem Trumpovu savezniku Elonu Musku, Wiles je rekla da je 'deklarirani korisnik ketamina i čudan, čudan tip, kao što geniji često jesu.' Govoreći o državnoj odvjetnici Pam Bondi, Wiles je rekla da je 'potpuno podbacila' u postupanju s Epsteinovim spisima. 'Mislim da je potpuno podbacila u shvaćanju da je to vrlo ciljana skupina kojoj je ovo važno', rekla je Wiles o Bondi koja je grupi konzervativnih influencera podijelila registratore s materijalima o slučaju. 'Prvo im je dala registratore pune ničega. A onda je rekla da je popis svjedoka ili klijenata na njezinu stolu. Ne postoji nikakav popis klijenata i sigurno, dovraga, nije bio na njezinu stolu.'

Wiles je tijekom intervjua izražavala i osobne stavove o gorućim temama. O deportacijama je rekla da ih 'administracija mora pažljivije razmotriti kako bi se izbjegle pogreške.' O Venezueli je rekla da predsjednik 'želi nastaviti dizati brodove u zrak dok Maduro ne digne ruke', dodajući 'a ljudi puno pametniji od mene kažu da hoće.' Priznala je da bi Trump trebao odobrenje Kongresa za provođenje napada u Venezueli za koje tvrdi da će uslijediti uskoro. Wiles je rekla da je Trumpa nagovarala da ne pomiluje najnasilnije sudionike nereda 6. siječnja 2021., što je on na kraju ignorirao, te da ga je bezuspješno pokušala uvjeriti da odgodi najavu velikih carina usred, kako je opisala, 'ogromnog neslaganja' među njegovim savjetnicima. Također je priznala da želi da se predsjednik više usredotoči na gospodarstvo, a manje na Saudijsku Arabiju, te je komentirala potencijalne nasljednike, ističući način na koji su osobe poput Vancea i državnog tajnika Marca Rubija počele podržavati Trumpa nakon što su mu se u početku protivile.

Nakon što su intervjui objavljeni u utorak ujutro, pomoćnici Bijele kuće, savjetnici i Trumpovi saveznici bili su u šoku zbog nekih brutalno iskrenih procjena. 'U svakom je grupnom chatu', rekao je jedan Trumpov saveznik za CNN, dodajući 'svi su šokirani i zbunjeni.' Tako je u Trumpovim krugovima ostalo pitanje 'Zašto bi Wiles to učinila, traži li osvetu nad nekim i je li na odlasku?' Svi su se složili barem u jednom, a to je činjenica da je 'Wiles jedna od najproračunatijih osoba u politici', te da intervju poput ovoga mora nešto značiti. Jedan savjetnik primijetio je da Wiles u svojoj objavi na X-u nije zanijekala da je iznijela te komentare. Drugi je rekao da je 'svaki citat zvučao kao njezin glas.'