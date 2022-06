'Babuška Z' postala ikona ruske propagande, no njezina priča drugačija je od prikazane

Starija Ukrajinka koja maše crvenom sovjetskom zastavom postala je lice propagande Kremlja nakon što je video njezinog susreta s ukrajinskim vojnicima postao viralan. BBC je ušao u trag "Babuški Z" kako bi pokušao utvrditi istinu iza incidenta.

- Mislim da me ne bi trebali veličati. Ja sam samo seljanka. Ne razumijem zašto sam postala slavna osoba - istaknula je žena koja je ostala zaprepaštena je joj je ekipa BBC-a pokazala fotografije njezine novostečene slave.

Na viralnoj snimci se vidi kako hoda prema dvojici ukrajinskih vojnika koji su rekli da su joj došli pomoći te joj ponuditi vrećicu hrane. Vojnik joj je uzeo zastavu i stao na nju, a žena je odbila hranu, tražeći da joj vrate zastavu.

- Moji roditelji su poginuli za tu zastavu u Drugom svjetskom ratu - rekla je.

Kremlj je tu ženu vidio kao rijedak primjer Ukrajinke koja je žalila zbog raspada Sovjetskog Saveza i smatrala Ruse osloboditeljima. Većina Ukrajinaca, čak i u regijama ruskog govornog područja, ne podržava invaziju pa je njezino vitlanje sovjetskom zastavom iskorišteno kao dokaz da akcije imaju podršku lokalnog stanovništva.

Za nekoliko dana njezina se slika počela pojavljivati ​​posvuda, od Moskve i Sibira do otoka Sahalina na dalekom istoku. Sada je ovjekovječena u muralima, plakatima, razglednicama, skulpturama i naljepnicama, a ruski su dužnosnici čak su otkrili njezin kip u Mariupolju, ukrajinskom gradu koji je bombardiran do temelja.

Donedavno nitko nije znao pravi identitet "Babuške Z", no BBC navodi kako je njezino ime Anna Ivanovna (69), a sa suprugom živi u blizini Harkiva u sjeveroistočnoj Ukrajini. Njezina se priča, ipak, uvelike razlikuje od one koju su oslikali ruski mediji. Ona ne podržava rat.

- Kako mogu podržati da moj narod umire? Moji unuci i praunuci bili su prisiljeni otići u Poljsku. Živimo u strahu i teroru - navela je i pojasnila da je pomiješala dva ukrajinska vojnika koji su joj nudili hranu s ruskim vojnicima.

- Bila sam sretna što će Rusi doći i što se neće boriti s nama. Bila sam sretna što ćemo se ponovno ujediniti - kaže. Crvena zastava, kaže ona, je "zastava ljubavi i sreće u svakoj obitelji".

- Kada bih mogla razgovarati s Vladimirom Putinom, rekla bih mu da je pogriješio. Mi ukrajinski radnici, što smo mi ikada učinili da ovo zaslužimo? Mi smo ti koji najviše patimo - navodi, no nerado otvoreno kritizira ruskog vođu.

