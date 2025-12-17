Ukinuli im autobusne linije koje ih povezuju s ostatkom metropole: 'Do najbliže stanice sada moramo hodati dva kilometra po brdu'

Problem nije bio u niskoj potražnji, kao što to tvrdi ZET, već u voznom redu. Niste nas trebali ostaviti na cjedilu, reakcija je stanovnika Gornjeg Stenjevca nakon što su saznali da je gradski prijevoznik odlučio ukinuti ne jednu, već dvije autobusne linije koje ih povezuju s ostatkom metropole.



Nije bilo polazaka u špici