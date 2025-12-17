Naši Portali
POBUNA NA ZAPADU ZAGREBA

Ukinuli im autobusne linije koje ih povezuju s ostatkom metropole: 'Do najbliže stanice sada moramo hodati dva kilometra po brdu'

storyeditor/2025-12-16/PXL_071223_107136227.jpg
Goran Stanzl/PIXSELL
Autor
Hana Ivković Šimičić
17.12.2025.
u 06:01

Riječ je o linijama 145 i 147, koje koriste poglavito stanovnici ulica Dolec i Kostanjek, a povezuju ih s Oranicama i Vrapčanskom alejom. A kako bi im to pokušali nadomjestiti, u ZET-u su pojačali polaske na liniji 143, koja prometuje od Vrapčanske aleje do Orešja

Problem nije bio u niskoj potražnji, kao što to tvrdi ZET, već u voznom redu. Niste nas trebali ostaviti na cjedilu, reakcija je stanovnika Gornjeg Stenjevca nakon što su saznali da je gradski prijevoznik odlučio ukinuti ne jednu, već dvije autobusne linije koje ih povezuju s ostatkom metropole.

Nije bilo polazaka u špici

Ključne riječi
Stenjevec ukidanje linija autobus ZET

