POTVRDILA OBITELJ

Iznenada preminula glumica (45) koju smo gledali u popularnim serijama

VL
Autor
Vecernji.hr
16.12.2025.
u 11:20

Australska glumica Rachael Carpani, koju pamtimo kao Jodi Fountain McLeod iz kultne serije "McLeodove kćeri", preminula je u 46. godini života. Tužnu vijest potvrdila je njezina obitelj, otkrivši da je glumica umrla mirno nakon dugogodišnje borbe s kroničnom bolešću.

Australska glumica Rachael Carpani preminula je u 46. godini života, potvrdila je njezina sestra Georgia putem objave na društvenim mrežama. U izjavi obitelji navodi se kako je glumica "neočekivano, ali mirno preminula u ranim jutarnjim satima 7. prosinca nakon duge borbe s kroničnom bolešću". Obitelj je u ovim teškim trenucima zamolila za privatnost, a ispraćaj će se održati 19. prosinca u krugu najbližih.

Rachael Carpani gledatelji pamte po ulozi Jodi Fountain McLeod u popularnoj seriji "McLeodove kćeri", u kojoj je glumila od 2001. do 2009. godine. Njezin lik, koji se iz vesele djevojke razvio u snažnu ženu, osvojio je srca publike diljem svijeta i donio joj status televizijske zvijezde te nominacije za prestižne nagrade Logie. Mnogi obožavatelji istaknuli su kako su odrasli prateći njezine avanture na imanju Drover's Run.

Iako je na ekranu zračila energijom, iza osmijeha se krila teška osobna borba. Glumica je ranije otvoreno govorila o svojim zdravstvenim problemima, priznajući da se od 13. godine života bori s endometriozom i adenomiozom. Ta su joj stanja uzrokovala kroničnu bol s kojom se nosila tijekom cijele karijere.

Osim uloge koja joj je obilježila karijeru, Carpani je ostvarila i zapažene nastupe u drugim produkcijama. Glumila je u serijama kao što su "Home and Away", "NCIS: Los Angeles" i "Detektiv na Floridi", a zapaženu ulogu ostvarila je i na velikom platnu u filmu "Triangle" uz Liama Hemswortha. Iza sebe ostavlja bogatu ostavštinu i veliku prazninu.

Ključne riječi
showbiz smrt serije glumica Rachael Carpani

Komentara 1

KlimaveLaži
KlimaveLaži
13:15 16.12.2025.

Nenormalno mnogo ljudi 40 + godišnjaka umire🤔 sve do 60 je nenormalno u velikom broju umiranja.. zašto to nitko ne broji i vodi evidencije kao prije neku godinu🤔

