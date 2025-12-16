Iznenada preminula glumica (45) koju smo gledali u popularnim serijama

Australska glumica Rachael Carpani preminula je u 46. godini života, potvrdila je njezina sestra Georgia putem objave na društvenim mrežama. U izjavi obitelji navodi se kako je glumica "neočekivano, ali mirno preminula u ranim jutarnjim satima 7. prosinca nakon duge borbe s kroničnom bolešću". Obitelj je u ovim teškim trenucima zamolila za privatnost, a ispraćaj će se održati 19. prosinca u krugu najbližih.

Rachael Carpani gledatelji pamte po ulozi Jodi Fountain McLeod u popularnoj seriji "McLeodove kćeri", u kojoj je glumila od 2001. do 2009. godine. Njezin lik, koji se iz vesele djevojke razvio u snažnu ženu, osvojio je srca publike diljem svijeta i donio joj status televizijske zvijezde te nominacije za prestižne nagrade Logie. Mnogi obožavatelji istaknuli su kako su odrasli prateći njezine avanture na imanju Drover's Run.

Iako je na ekranu zračila energijom, iza osmijeha se krila teška osobna borba. Glumica je ranije otvoreno govorila o svojim zdravstvenim problemima, priznajući da se od 13. godine života bori s endometriozom i adenomiozom. Ta su joj stanja uzrokovala kroničnu bol s kojom se nosila tijekom cijele karijere.

Osim uloge koja joj je obilježila karijeru, Carpani je ostvarila i zapažene nastupe u drugim produkcijama. Glumila je u serijama kao što su "Home and Away", "NCIS: Los Angeles" i "Detektiv na Floridi", a zapaženu ulogu ostvarila je i na velikom platnu u filmu "Triangle" uz Liama Hemswortha. Iza sebe ostavlja bogatu ostavštinu i veliku prazninu.