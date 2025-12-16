Nova istraga o biološkom oružju potresa Ameriku: Hoće li razotkriti tajnu lajmske bolesti?

Zastupnik New Jerseyja Chris Smith pokrenuo je novi amandman kojim se Uredu za odgovornost vlade (GAO) nalaže da istraži jesu li američke savezne agencije tijekom Hladnog rata eksperimentirale s krpeljima kao biološkim oružjem. Ova inicijativa, podnesena prošli petak, ponovno oživljava kontroverznu raspravu o podrijetlu lajmske bolesti, potaknuta visokim stopama zaraze u New Jerseyju i zabrinutošću za civile i vojno osoblje u zajedničkoj bazi McGuire-Dix-Lakehurst, piše Daily Mail.

Amandman zahtijeva reviziju projekata američke vojske, Nacionalnog instituta za zdravlje i Ministarstva poljoprivrede između 1945. i 1972. godine, usmjerenu na istraživanje bakterija Spirochaetales i Rickettsiales, povezanih s bolestima koje prenose krpelji, uključujući lajmsku bolest. „Stotine tisuća stanovnika New Jerseyja koji pate od lajmske bolesti zaslužuju znati istinu o njezinu podrijetlu“, izjavio je Smith, supredsjedatelj Kongresnog odbora za lajmsku boreliozu.

Teorije o krpeljima kao biološkom oružju potječu iz knjige Bitten: Tajna povijest lajmske bolesti i biološkog oružja (2019.) autorice Kris Newby, koja navodi da su znanstvenici, uključujući Willyja Burgdorfera, koji je 1981. identificirao uzročnika lajmske bolesti, ubrizgavali patogene u krpelje i druge insekte tijekom vojnih eksperimenata. Knjiga spominje i navodne pokuse s „naoružanim“ krpeljima, uključujući njihovo raspršivanje iz zrakoplova i puštanje radioaktivnih krpelja u Montani radi praćenja njihovog širenja.

Slične tvrdnje iznio je i ministar zdravstva Robert F. Kennedy Jr., koji je 2024. u svom podcastu sugerirao da je lajmska bolest možda povezana s eksperimentima na Plum Islandu, gdje je američka vlada od 1950-ih istraživala zarazne bolesti životinja. Kennedy je, međutim, tijekom saslušanja u Senatu 2025. izjavio da „nikada nije vjerovao“ u te tvrdnje, ali podržava daljnju istragu. Znanstvenici odbacuju ove teorije, ističući da su bakterije uzročnici lajmske bolesti postojale u Sjevernoj Americi stoljećima prije navodnih eksperimenata. Centri za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) procjenjuju da se godišnje dogodi do 476.000 slučajeva lajmske bolesti, od kojih mnogi ostanu nedijagnosticirani.

Ministarstvo domovinske sigurnosti demantiralo je da se na Plum Islandu istraživala lajmska bolest, a prethodne istrage Ministarstva obrane nisu pronašle dokaze o korištenju krpelja kao oružja. Smith, koji je slične amandmane predlagao 2019. i 2021., nada se da će nova istraga GAO-a konačno razjasniti ove spekulacije. „Ako se utvrdi da naš program biološkog oružja nije imao veze s tim, okrenut ćemo novu stranicu. Ali američki narod zaslužuje odgovore“, zaključio je. Ova istraga mogla bi baciti novo svjetlo na jednu od najintrigantnijih misterija američke znanosti i vojne povijesti ili konačno staviti točku na dugogodišnje teorije zavjere.