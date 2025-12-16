Glumac iz 'Lud, zbunjen, normalan' osuđeni je pedofil, pobjegao je iz države i novčano otplatio svoju kaznu

Prošlo je nešto više od godinu dana otkako je u javnosti izašao slučaj Moamera Kasumovića, a koji je doslovce zgrozio cijelu regiju. Naime, bosanskohercegovački glumac, kojeg domaća publika najviše prepoznaje po ulozi u seriji "Lud, zbunjen, normalan", 22. svibnja 2023. osuđen je na godinu dana zatvora zbog kaznenog djela bludničenje nad maloljetnikom, prenijeli smo napise medija N1, iz kojeg su naglasili da im je ta informacija potvrđena od strane Tužiteljstva Kantona Sarajevo. - Na temelju evidencija Tužiteljstva KS obavještavamo Vas da se protiv navedene osobe vodio postupak zbog kaznenog djela bludne radnje koji je pravomoćno okončan pred Općinskim sudom u Sarajevu. Proglašen je krivim i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od jedne godine - istaknuli su, a sve je prvo objavio portal Raport.

Naime, za ovaj se slučaj saznalo 16. rujna prošle godine nakon predstave “Tiho, tiše”, koja je izvedena u sklopu 6. Sarajevo Festa u Narodnom Pozorištu Sarajevo. Predstava govori o vršnjačkom nasilju, a nakon izvedbe su organizirani razgovori s publikom. Tijekom razgovora istaknuo se mladić koji je kazao da je bio žrtva pedofilije kada je imao 15 godina, a da je počinitelj poznati glumac. Na pitanje o kome je riječ, mladić je odgovorio – Moamer Kasumović. Mladić je u svojoj potresnoj ispovijesti u Narodnom Pozorištu kazao da je cijeli slučaj imao i sudski epilog i da je donesena sudska presuda.

Mladić, čija je obitelj podnijela prijavu, za Raport je ispričao da u tom trenutku ima 20 godina, a sve se odvilo kada je imao 15 godina odnosno 2019. godine. Kasumovića je upoznao u jednom sarajevskom lokalu u kojem je bio s ocem i njegovim društvom, a u kojem se našao i glumac. "Ja sam odrastao na seriji 'Lud, zbunjen, normalan' i njega sam odmah prepoznao i bilo mi je drago da ga vidim uživo", kazao je mladić te dodao da mu se glumac tijekom večeri obratio te mu pričao kako je teklo snimanje serije te kako to sve izgleda iza scene. No, u jednom trenutku razgovora, glumac mu je se približio i šapatom ga upitao koliko često masturbira. "To me pitanje iznenadilo, ali mislio sam da je to neka muška priča. U tom trenutku nisam ništa pomislio", kazao je mladić čiji je identitet poznat redakciji Raporta.

Glumac mu je nakon toga predložio i da se odvoje od društva i pričaju o snimanju serija, a mladić je poziv prihvatio, jer se nije smatrao ugroženim te je bio zainteresiran za upisivanje Akademije. Kasumović mu je u jednom trenutku krenuo govoriti da je lijep te ga pitao je li gay te ga time skroz zbunio. Mladićev otac ubrzo je došao s prijateljem kako bi otišli kući, a s njima je u auto ušao i Kasumović koji je tada živio na relaciji kojom je dječakova obitelj prolazila na putu kući. Petnaestogodišnjak i glumac nalazili su se na stražnjem sjedištu, automobilom je upravljao otac dječaka, a na suvozačkom je bio očev prijatelj. Tijekom vožnje, glumac je dječaku do znanja dao da bude tiho te ga dirao po intimnim dijelovima. - Zaledio sam se. Šutio sam u šoku - kazao je mladić za Raport, a glumac mu se idućeg dana javio na društvenim mrežama i pitao ga kako je spavao. Zbog svega, mladić je potražio pomoć psihoterapeutkinje koja ga je saslušala i savjetovala da ispriča roditeljima sve što se dogodilo, a oni su podnijeli prijavu. Općinski sud u Sarajevu osudio je Kasumovića na godinu dana zatvora, no glumac je iskoristio zakonsku mogućnost da kaznu zamijeni novčanom.

Inače, sada je u medijima odjeknula vijest da se pedofilski glumac Moamer Kasumović odrekao Trećejanuarske nagrade Općine Bijelo Polje, koju je dobio 2017. godine. Pokretač inicijative za oduzimanje nagrade bio je član odbora Demokratske Crne Gore, Marko Đukić, koji je tražio da se Kasumoviću nagrada formalno oduzme zbog pravomoćno izrečene sudske presude. U svom priopćenju za javnost Kasumović je objasnio da se na ovu odluku odlučio kako bi, kako je naglasio, sačuvao dostojanstvo i integritet same nagrade. Istaknuo je kako ne želi da priznanje, koje bi trebalo promovirati društvene i kulturne vrijednosti, postane predmet političkih sporova ili dodatnih podjela u društvu.

Podsjetimo, Općinski sud u Sarajevu izrekao mu je kaznu od godinu dana zatvora, koju je, u skladu sa zakonom, zamijenio novčanom kaznom. Kazna je iznosila približno 36.500 konvertibilnih maraka (oko 18 tisuća eura). Inače, Kasumović je publici poznat po više uloga u TV serijama te u kazalištu, a najistaknutija je ona studenta medicine, a kasnije i liječnika Damira Fazlinovića u poznatoj seriji.