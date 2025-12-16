Ogorčeni Vučić najavljuje progon odgovornih za 'hajku' i 1,5 milijardi eura štete

Težak udarac plasiran iz SAD-a, i to iz obiteljskog kruga predsjednika Donalda Trumpa, uzdrmao je predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Odustajanje Trumpova zeta Jareda Kushnera od projekta izgradnje hotela Trump koji se trebao graditi na mjestu Generalštaba razorenog u NATO-ovom bombardiranju Beograda 1999. godine, izazvalo je Vučićev bijes koji je jučer preusmjerio na oporbu i blokadere.

Dodvoravanje Trumpu

- Kampanjom protiv investitora uspjeli su sve to uništiti. Potrebno je sve ocrniti, potrebno je sve razoriti, ostaviti Srbiju bez investitora, bez plaća i bez budućnosti – žestio se Vučić.

Kushner je vjerojatno procijenio da mu se ne isplati ulagati u projekt na staklenim nogama praćen prosvjedima, pogotovo nakon opružnice koju je Tužiteljstvo za organizirani kriminal podiglo protiv ministra kulture Nikole Selakovića i još troje osumnjičenih za nezakonito skidanja statusa kulturnog dobra sa zgrade Generalštaba. S tim spornim dokumentom bila je uklonjena posljednja prepreka da se zgrada sruši i zamijeni hotelom s kockarnicom "u stilu Trumpa", koji bi se sjajila preko puta zgrade Vlade. No, ništa od toga.

- Budući da značajni projekti trebaju ujedinjavati, a ne dijeliti, i iz poštovanja prema narodu Srbije i gradu Beogradu, povlačimo našu prijavu i povlačimo se u ovom trenutku – izjavio je glasnogovornik Kushnerove investicijske tvrtke Affinity Partners. Skupština Srbije je 7. studenog izglasala "lex specialis" za devastirani kompleks zgrada Generalštaba. Oporba se protivila tvrdeći da se ustupanjem vrijednog zemljišta Trumpovu zetu na 99 godina Vučić "dodvorava" Trumpu. Vučić je govorio da zgradu želi srušiti jer "ništa ružnije nikada nije izgrađeno". Odbacuje sumnje u krivotvorenje potpisa. Ministar Selaković odbijao se pojaviti na saslušanju, pa je izveo performans pojavivši se kad je on to odlučio, i to u pratnji novinara. Nakon Kushnerova odustajanja, Vučić tvrdi da je Srbija pretrpjela ogromnu štetu.

- Ukupna šteta nije manja od milijardu i pol eura. Kao država i kao narod mi smo veliki gubitnici - rekao je. Tvrdi da je projekt propao zbog "organizirane kampanje protiv investitora i države" i najavio da će podnijeti kaznene prijave protiv svih koji su sudjelovali u "hajci i uništavanju investicije".

- Osobno ću se pobrinuti da svi koji su nanijeli štetu Republici Srbiji za to odgovaraju. Pravda je od ključnog značaja i ljudi su željni pravde – poručio je. Ako se i protiv njega podigne optužnica, neće se pozivati na imunitet.

- Pobijedit ću i razbiti tu kriminalnu bandu koja je mislila uništiti državu Srbiju – prijeti Vučić. Zastupnik SNS-a Vladimir Đukanović prozvao je blokadere da su pokvarili odnose s Trumpovom administracijom, pa će Trumpovi ljudi uložiti više od milijardu dolara u Albaniju.

Nenad Lajbenšperger, konzervator koji vodi registar nepokretnih kulturnih dobara pri Republičkom zavodu za zaštitu spomenika, koji je zajedno s kolegama odbio potpisati brisanje zgrade Generalštaba iz registra, za tjednik Vreme rekao je da je uništavanje kulturne baštine zločin koji podliježe kaznenoj odgovornosti. Ako to netko čini svojoj zemlji, onda je to, smarta, jasan čin izdaje.

Strah za reputaciju

Milan Krstić, profesor na Fakultetu političkih znanosti, kazao je za DW da odluka Kushnerove tvrtke pokazuje da ulagači gaje skepsu oko zakonitosti, ali i strah za svoju reputaciju.

- Nespremnost te tvrtke da riskira pokazatelj je da im taj projekt nikada i nije bio od osobite važnosti, unatoč naporima vlasti u Beogradu da to prikažu drukčije. Pokazuje i da više nemaju potrebnu težinu uvjeravanja vlasti u Srbiji da će sve dogovoreno biti isporučeno – zaključuje.

Prije toga iz SAD-a su stigla još dva teška udarca Srbiji - veće carinske stope na izvoz u SAD od očekivanih i odbijanje produljenja licence Naftnoj industriji Srbije. No, ni prosvjednici, a niti oporba, ne vjeruju da će Vučić odustati od projekta rušenja zgrade. Krenut će, smatraju, u potragu za novim investitorom.