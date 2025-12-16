Zapad pregovara sam sa sobom o Ukrajini, Kremlj poručuje: Želimo mir po svojoj mjeri

Američki dužnosnici rekli su novinarima da su dva dana intenzivnih pregovora između Ukrajine, SAD-a i europskih dužnosnika rezultirala jasnim napretkom u pogledu sigurnosnih jamstava za Ukrajinu, ali je ostala znatna praznina oko pitanja teritorija. Prema izjavama američkih dužnosnika, strane se približavaju sporazumu o sigurnosnim jamstvima koji bi se temeljio na članku 5. NATO-a o kolektivnoj obrani. Time bi se Ukrajina odrekla želje za članstvom u NATO savezu. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je proveo sedam sati s Trumpovim savjetnicima u Berlinu u protekla dva dana, potvrdio je da strane i dalje imaju "različite stavove o teritoriju".