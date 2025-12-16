Naši Portali
PUTIN ODBACIO PRIMIRJE

Zapad pregovara sam sa sobom o Ukrajini, Kremlj poručuje: Želimo mir po svojoj mjeri

Autor
Danijel Prerad
16.12.2025.
u 21:06

Sigurnosna jamstva za Ukrajinu i prepuštanje cijeloga Donbasa ruskom agresoru dvije su ključne preostale točke u mirovnim pregovorima

Američki dužnosnici rekli su novinarima da su dva dana intenzivnih pregovora između Ukrajine, SAD-a i europskih dužnosnika rezultirala jasnim napretkom u pogledu sigurnosnih jamstava za Ukrajinu, ali je ostala znatna praznina oko pitanja teritorija. Prema izjavama američkih dužnosnika, strane se približavaju sporazumu o sigurnosnim jamstvima koji bi se temeljio na članku 5. NATO-a o kolektivnoj obrani. Time bi se Ukrajina odrekla želje za članstvom u NATO savezu. No ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je proveo sedam sati s Trumpovim savjetnicima u Berlinu u protekla dva dana, potvrdio je da strane i dalje imaju "različite stavove o teritoriju".

Ključne riječi
Rusija SAD sigurnosna jamstva Ukrajina

Komentara 1

PR
pritender
21:17 16.12.2025.

Europa ima najjače oružje protiv Putina, a to su milijarde ruskih oligarha koji su se obogatili uz Putina. Ako Europa oduzme sve te milijarde svi ti oligarsi, tajkuni ostanu bez milijardi okrenuti će se protiv Putina, što bi značilo njegov kraj.

