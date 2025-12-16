Reineru prijeti i smrtna kazna: Jedan detalj iz noći ubojstva još uvijek je nepoznat

Na konferenciji za novinare u okrugu Los Angeles, tužitelj Nathan Hochman objavio je podizanje optužnica protiv Nicka Reinera (32), uhićenog pod sumnjom da je ubio svoje roditelje, Roba i Michele Reiner. Nick Reiner tereti se za dva ubojstva prvog stupnja, “s posebnom odredbom zbog višestrukih ubojstava”. Tužitelj je rekao da je zločin počinjen nožem i da osumnjičeni prijeti doživotna kazna zatvora. “Još nije donesena odluka o potencijalnoj smrtnoj kazni,” dodao je.

Hochman je pojasnio: “Optužnice za ubojstvo prvog stupnja nose maksimalnu kaznu doživotnog zatvora bez mogućnosti uvjetnog otpusta ili smrtne kazne, a odluka o tome hoće li se tražiti smrtna kazna još nije donesena.” Nick Reiner bit će priveden na sud nakon podizanja optužnica i dobivanja “medicinskog odobrenja”, gdje će se izjasniti o krivnji. Ročište je prvotno bilo zakazano za utorak, no odgođeno je jer zatvorski službenici nisu dali odobrenje za njegovo prisustvo.

Tužitelj je naglasio da su slučajevi ubojstava unutar obitelji “jedni od najizazovnijih i najpotresnijih” za njegov ured. “Njihov gubitak je neizmjerno tragičan. Posvetit ćemo se pravdi i dovođenju njihovog ubojice pred lice zakona,” rekao je, opisujući R. Reinera kao “ikoničnu silu” u industriji zabave, a M. Reiner kao “podjednako ikoničnu fotografkinju i producenticu”.

Hochman je građanima poručio: “Molim vas, nemojte se oslanjati na nagađanja, glasine ili tračeve misleći da razumijete što se dogodilo u ovom slučaju.” Načelnik policije Los Angelesa, Jim McDonnell, izrazio je sućut: “Ovaj slučaj je srceparajući i duboko osoban, ne samo za obitelj Reiner i njihove bližnje, već za cijeli grad. Izražavamo našu najdublju sućut svima pogođenima ovom tragedijom.”

Policijski izvori navode da je Reiner uhićen u jednom losanđeleskom parku zahvaljujući “temeljitom policijskom radu” detektiva i službe američkih maršala, a detalji koji bi mogli “ugroziti istragu” nisu otkrivani. Tužitelj je dodao da će eventualni dokazi o mentalnim poremećajima biti izneseni na sudu: “Ako bude dokaza o mentalnoj bolesti, oni će biti izneseni na sudu, u skladu s detaljima koje obrana bude željela predstaviti.”

Načelnik je rekao i da se prilikom donošenja odluka u ovakvim slučajevima razmatraju misli i želje obitelji žrtava: “U ovakvim slučajevima razmatramo misli i želje obitelji prilikom donošenja odluka.” Službenici navode da vrijeme smrti još nije precizirano jer se čeka nalaz mrtvozornika. Na upit o tome tko je pozvao 911, policija Los Angelesa odgovara da su primili dojavu putem zahtjeva za pomoć od strane vatrogasne postrojbe Los Angelesa, koja je prva pristigla na mjesto događaja, piše BBC.

