EMOTIVNO OBRAĆANJE

FOTO Slomljena voditeljica HRT-a sa suzama u očima gledatelje rasplakala rečenicom: 'Nažalost, ona više nije sa mnom'

Foto: HRT screenshot
1/18
VL
Autor
Vecernji.hr
16.12.2025.
u 08:42

HRT-ova voditeljica Nika Marjanović-Zulim nije mogla sakriti koliko joj je teško

HRT-ova urednica i voditeljica Nika Marjanović-Zulim dirljivim je riječima uputila emocijama ispunjenu poruku gledateljima uoči nadolazećih blagdana, koja je mnoge duboko ganula. Naime, Nika je u srpnju 2024. godine izgubila svoju sestru Ivu, poznatu radijsku voditeljicu koja je preminula u 43. godini života. Njezine riječi, ispunjene tugom i nostalgijom, snažno su odjeknule u javnosti, ostavljajući gledatelje u suzama. "Božić uvijek nosi raznolike emocije, sjećanja na prošle blagdane, na djetinjstvo, ali i na gubitke... Život je kratak, brzo prolazi, i ne bismo smjeli dopustiti da nas udaljenosti ili nesuglasice učine ljutitima ili inertnima. Božić bi trebao biti vrijeme koje nas povezuje, vrijeme kada opraštamo, zovemo ljude, čak i kad oni nisu zvali nas, vrijeme za okupljanje", rekla je Nika, a potom se, s velikom tugom, osvrnula na svoju sestru:

"A koga bih nazvala? Da moram odabrati samo jednu osobu, to bi svakako bila sestra, koja, nažalost, više nije s nama. I da mogu, dala bih sve da je mogu imati ovdje, s nama. A što bih joj rekla? Samo bih je željela zagrliti. To je sve", zaključila je, a suze su joj zamaglile pogled.

Ove iskrene riječi duboko su dirnule mnoge gledatelje, koji su istaknuli da ih je Nika svojim emotivnim obraćanjem potaknula na razmišljanje o tome koliko često uzimamo stvari "zdravo za gotovo", što je, čini se, bio i njezin cilj – podsjetiti nas na važnost ljubavi, oprosta i bliskih odnosa, osobito u ovo blagdansko vrijeme. Ako se prisjetimo, Iva Matić bila je dugogodišnja glazbena urednica Glasa Hrvatske i novinarka emisije Hrvatima izvan domovine. Od voljene kolegice oprostili su se njezini kolege iz redakcije Glasa Hrvatske, koji su u tužnoj objavi istaknuli:

"S tugom javljamo da nas je prerano napustila naša draga radijska kolegica Iva Matić, rođena Marjanović-Zulim, koja je izgubila borbu s teškom bolešću. Pamtit ćemo je po njezinom velikom doprinosu u promociji hrvatske glazbe i prenošenju priča iz glazbenog svijeta u emisiji Hrvatima izvan domovine, kao i po njezinoj zaraznoj pozitivnoj energiji, dobrom duhu i toplom osmijehu... Naša Iva, zauvijek ćeš biti s nama."
Ključne riječi
Iva Matić Nika Marjanović Zulim sestra HRT voditeljica showbiz

