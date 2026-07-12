Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 83
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#TOPLINSKI VAL
#MARKO LIVAJA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
PROMJENE U VLADI

Politički preokret u Ukrajini: Zelenski najavio smjenu premijerke Sviridenko

Zagreb: Andrej Plenković primio je prvu potpredsjednicu Vlade i ministricu gospodarstva Ukrajine Juliju Sviridenko
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Benjamin Mihoci/Hina
12.07.2026.
u 14:39

Sviridenko je imenovana za premijerku u srpnju 2025. Zelenski nije specificirao novu ulogu Sviridenko niti je imenovao njenog nasljednika

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u nedjelju rekao da je predložio smjenu premijerke Julije Sviridenko. "Zahvalan sam Juliji na njenom jasnom, postojanom i učinkovitom premijerskom radu, na godinama njene produktivne službe u timu Ukrajine te sam joj ponudio priliku da predvodi novo i važno područje odnosa s ključnim partnerom", objavio je Zelenski na društvenoj platformi X. "Očekujem da ćemo zajedno sa zastupnicima u parlamentu napraviti odgovarajuće promjene u vladi Ukrajine", dodao je. Zelenski je kazao da su promjene u vladi potrebne kako bi se "osigurala implementacija ažurirane političke strategije", no nije pružio daljnje pojedinosti.

Sviridenko je imenovana za premijerku u srpnju 2025. Zelenski nije specificirao novu ulogu Sviridenko niti je imenovao njenog nasljednika, ali je dodao da će do promjena doći i kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Oporbeni parlamentarni zastupnik Jaroslav Železnjak je kazao da će Sviridenko vjerojatno preuzeti ulogu veleposlanice u Sjedinjenim Američkim Državama. "To znači da će napustiti poziciju premijerke, a cijela vlada će biti restrukturirana", rekao je Železnjak na komunikacijskoj platformi Telegram. Prema ukrajinskom zakonu, ostavku premijera treba potvrditi parlament, a ona sa sobom povlači i ostavku cijele vlade. Parlamentarni zastupnici kažu da bi neki od mogućih nasljednika Sviridenko mogli biti ministar energetike i njen prethodnik Denis Šmihal, ministar obrane Mihajlo Fedorov te Serhij Korecki, čelnik državne energetske tvrtke Naftogaz.

FOTO Macron ponovno ukrao pažnju na summitu NATO-a: Svi su gledali u njegove 'Top Gun' naočale, poznato i koliko koštaju
Zagreb: Andrej Plenković primio je prvu potpredsjednicu Vlade i ministricu gospodarstva Ukrajine Juliju Sviridenko
1/49
Ključne riječi
premijerka Julija Sviridenko Ukrajina Volodimir Zelenski

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!