Politički preokret u Ukrajini: Zelenski najavio smjenu premijerke Sviridenko

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u nedjelju rekao da je predložio smjenu premijerke Julije Sviridenko. "Zahvalan sam Juliji na njenom jasnom, postojanom i učinkovitom premijerskom radu, na godinama njene produktivne službe u timu Ukrajine te sam joj ponudio priliku da predvodi novo i važno područje odnosa s ključnim partnerom", objavio je Zelenski na društvenoj platformi X. "Očekujem da ćemo zajedno sa zastupnicima u parlamentu napraviti odgovarajuće promjene u vladi Ukrajine", dodao je. Zelenski je kazao da su promjene u vladi potrebne kako bi se "osigurala implementacija ažurirane političke strategije", no nije pružio daljnje pojedinosti.

Sviridenko je imenovana za premijerku u srpnju 2025. Zelenski nije specificirao novu ulogu Sviridenko niti je imenovao njenog nasljednika, ali je dodao da će do promjena doći i kada je riječ o čelnicima sigurnosnih službi. Oporbeni parlamentarni zastupnik Jaroslav Železnjak je kazao da će Sviridenko vjerojatno preuzeti ulogu veleposlanice u Sjedinjenim Američkim Državama. "To znači da će napustiti poziciju premijerke, a cijela vlada će biti restrukturirana", rekao je Železnjak na komunikacijskoj platformi Telegram. Prema ukrajinskom zakonu, ostavku premijera treba potvrditi parlament, a ona sa sobom povlači i ostavku cijele vlade. Parlamentarni zastupnici kažu da bi neki od mogućih nasljednika Sviridenko mogli biti ministar energetike i njen prethodnik Denis Šmihal, ministar obrane Mihajlo Fedorov te Serhij Korecki, čelnik državne energetske tvrtke Naftogaz.