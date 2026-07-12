Euronews objavio da će hrvatski vojni zrakoplovi letjeti u Parizu, MORH odmah odgovorio

Euronews je uoči vojnog mimohoda povodom francuskog Dana pada Bastille objavio kako će u letačkom programu sudjelovati i hrvatski vojni zrakoplovi. Međutim, Ministarstvo obrane Republike Hrvatske demantiralo je tu informaciju i poručilo da ona nije točna.

Prema pisanju Euronewsa, na čelu mimohoda trebalo bi biti oko 500 pripadnika oružanih snaga zemalja članica tzv. Koalicije voljnih. U zračnom dijelu programa predviđen je nastup francuske akrobatske skupine Patrouille de France, kao i dva borbena zrakoplova Mirage kojima će upravljati ukrajinski piloti školovani u Francuskoj.

U istom tekstu navedeno je kako bi u preletu trebali sudjelovati i vojni zrakoplovi Njemačke, Ujedinjene Kraljevine, Hrvatske, Danske, Španjolske, Grčke, Italije, Norveške, Poljske i Švedske. No, nakon upita medija, iz Ministarstva obrane odbacili su takve navode, javlja N1. "Riječ je o netočnoj informaciji. Na tradicionalnom vojnom mimohodu u Parizu sudjelovat će pripadnici specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske", poručili su iz MORH-a.

Podsjetimo, pitanje hrvatskog sudjelovanja na pariškom mimohodu posljednjih je dana izazvalo političke prijepore. Predsjednik Republike Hrvatske Zoran Milanović usprotivio se sudjelovanju pripadnika Hrvatske vojske te nije odobrio odlazak Počasno-zaštitne bojne. S druge strane, predsjednik Vlade Andrej Plenković odlučio je da će Hrvatsku na mimohodu predstavljati pripadnici specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova, a ne Oružanih snaga Republike Hrvatske.