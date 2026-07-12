Za jednu porciju kupite auto: Ovo je najskuplji sladoled na svijetu; cijena će vas ostaviti bez teksta

U srcu Las Vegasa, u prestižnom restoranu barMasa, kulinarski majstor Masa Takayama kreirao je desert koji redefinira pojam ledene poslastice. Njegov znameniti sladoled od tartufa, čija porcija doseže cijenu od 95 američkih dolara, postao je predmet žudnje svjetskih gurmana. Zbog reputacije restorana i chefa Takayame, doći do prilike kušati ovu deliciju, elegantno ukrašenu zlatnim listićima, postalo je toliko teško da se među poznavateljima govori o neslužbenoj listi čekanja. Ne radi se samo o sladoledu, već o ulaznici u ekskluzivni svijet gdje se jednostavna namirnica pretvara u umjetničko djelo, a svaki zalogaj priča priču o beskompromisnoj kvaliteti i rijetkim sastojcima. Ovo iskustvo, za koje se mnogi pripremaju tjednima unaprijed, predstavlja sam vrhunac gastronomske ponude grada poznatog po ekstravaganciji.

Ipak, koliko god se porcija od gotovo 100 eura činila nevjerojatnom, ona je tek blagi uvod u zapanjujući svijet najskupljih sladoleda na planetu. U usporedbi s rekorderima, desert chefa Takayame gotovo je skromna poslastica. Prava ekstravagancija krije se na mjestima gdje cijena jedne porcije sladoleda premašuje vrijednost prosječnog automobila, a sastojci se mjere u karatima i rijetkosti koja oduzima dah. To je svijet u kojem se sladoled ne jede, već doživljava, a svaki detalj, od žličice do zdjelice, dio je pomno osmišljenog rituala luksuza.

Jedan od takvih primjera dolazi iz Dubaija, grada sinonima za raskoš. U Scoopi Cafeu, sladoled nazvan "Crni dijamant" (The Black Diamond) nudi se po cijeni od 817 dolara za jednu kuglicu. Ono što ga čini posebnim nije samo osnova od najfinije madagaskarske vanilije, već i dodaci koji ga svrstavaju u kategoriju gastronomskih dragulja. Svaka porcija obogaćena je nitima najskupljeg začina na svijetu, iranskog šafrana, te komadićima rijetkog talijanskog crnog tartufa. Kao kruna svega, cijela kreacija posuta je listićima 23-karatnog jestivog zlata i poslužuje se u Versace zdjelici koju gost, nakon što pojede desert, nosi kući kao trajni suvenir na ovo jedinstveno iskustvo.

No, apsolutni prvak u kategoriji najskupljih sladoleda na svijetu dolazi iz Japana i nosi poetsko ime "Byakuya", odnosno "Bijela noć". Japanski brend Cellato stvorio je desert koji je s cijenom od 6.696 dolara (preko 6.200 eura) za porciju od 130 mililitara službeno ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. Razvoj ove ledene fantazije trajao je više od godinu i pol dana pod vodstvom chefa Tadayoshija Yamade, a cilj je bio spojiti europske te japanske okuse. Osnovu čini baza od dvije vrste sira, uključujući Parmigiano Reggiano, te "sakekasu", pasta koja nastaje u procesu proizvodnje sakea. Međutim, ključni i najskuplji sastojak je rijetki bijeli tartuf iz talijanske Albe, čija cijena po kilogramu može doseći gotovo 14.000 eura. Sladoled se poslužuje s posebnim uljem od bijelog tartufa i ručno izrađenom metalnom žlicom, stvorenom tehnikama koje se koriste pri gradnji hramova, čime se cijelo iskustvo podiže na duhovnu razinu.