VIDEO Ruski vojnik uvježbavao obaranje dronova. Mitraljez je u sekundi sve pretvorio u kaos

Ruski vojnik umalo je stradao nakon što je izgubio kontrolu nad snažnim mitraljezom tijekom gađanja, pokazuje snimka koja se posljednjih dana velikom brzinom širi društvenim mrežama. Na videu se vidi muškarac za kojeg se tvrdi da je pripadnik ruske mobilne protuzračne skupine. Dok puca iz mitraljeza postavljenog na postolje, oružje iznenada počinje nekontrolirano rotirati zbog snažnog trzaja te doslovno povlači vojnika za sobom.

Nakon što je izgubio kontrolu i pustio oružje, mitraljez je nastavio nekontrolirano pucati, a drugi vojnik, koji se u tom trenutku nalazio u blizini, morao se baciti u zaklon kako bi izbjegao rafale. Snimku je na društvenoj mreži X objavio profil WarMonitor, koji navodi da je riječ o avionskom mitraljezu YakB-12.7 prenamijenjenom za obaranje bespilotnih letjelica. Te tvrdnje zasad nije moguće neovisno potvrditi.

Insane video of Russian anti aircraft gunner losing control of a YakB-12.7 heavy machine gun usually attached to a Mi-24 gunship but repurposed to shoot down drones. pic.twitter.com/G2a65yi7Cw — WarMonitor🇺🇦🇬🇧 (@WarMonitor3) July 12, 2026

Također, nije poznato kada je snimka nastala ni na kojoj je lokaciji zabilježena, kao ni što se dogodilo s vojnicima nakon incidenta. YakB-12.7 sovjetski je četverocijevni teški mitraljez kalibra 12,7 milimetara. Izvorno je razvijen za borbeni helikopter Mi-24, gdje je smješten u daljinski upravljanoj kupoli ispod nosa letjelice te povezan sa sustavom za ciljanje. Posljednjih godina pojavile su se informacije da ruske snage pojedine primjerke ovog oružja koriste i na improviziranim kopnenim platformama za obranu od dronova.