Oprez prije uplate apartmana: Nova prevara hara Hrvatskom, CERT izdao upozorenje

Ljetna sezona ponovno je donijela val internetskih prijevara povezanih s rezervacijom apartmana na Jadranu. Građani ostaju bez stotina eura nakon što uplate predujam za smještaj koji zapravo ne postoji, dok se prevaranti sve češće služe ukradenim fotografijama, lažnim profilima i identitetima stvarnih iznajmljivača. Stručnjaci upozoravaju da su takvi slučajevi prevara i dalje česti, a Nacionalni CERT ovih je dana izdao novo upozorenje zbog povećanog broja pokušaja prijevara.

Posljednjih tjedana policija je zabilježila više slučajeva u kojima su građani ostali bez novca nakon što su putem društvenih mreža rezervirali apartmane za ljetovanje. Među njima su 24-godišnjakinja iz okolice Požege, 38-godišnjak iz Brodsko-posavske županije te državljanin Srbije, koji su nakon uplate predujma shvatili da su komunicirali s prevarantima, dok stvarni vlasnici smještaja nisu imali nikakve veze s oglasima, javlja N1.

Predsjednik udruge Potrošački centar Rijeka Marko Paripović smatra da je broj ovakvih prijevara ipak manji nego prije nekoliko godina, ponajprije zahvaljujući edukaciji građana i radu policije. 'Policija kroz svoje kampanje i s mlađim kadrovima educiranima za otkrivanje internetskih prijevara radi dobar posao. Ljudi su puno bolje informirani o takvim prijevarama i sve više se obraćaju policiji koja odrađuje dio posla koji bi trebale odraditi druge institucije', rekao je za N1.

Ipak, upozorava da su internetski oglasnici i dalje najveći problem. 'Najveći problem je oglašavanje na internetskim oglasnicima. Tamo je siva zona, ne toliko na platformama kao što su Booking.com ili Airbnb. Problem je što država nije dovoljno dobro organizirala kontrolu i regulaciju, a Državni inspektorat nema kapacitet odraditi posao za koji je zadužen', smatra Paripović.

Na povećan broj pokušaja prijevara upozorio je i Nacionalni CERT. Napadači se, kako navode, putem WhatsAppa i drugih aplikacija predstavljaju kao predstavnici smještaja ili platforme Booking.com te koriste stvarne podatke korisnika, poput imena i datuma rezervacije, kako bi njihove poruke djelovale uvjerljivo. Građanima potom šalju poveznice na lažne internetske stranice i traže da potvrde podatke o plaćanju ili ponovno unesu podatke bankovne kartice. Sve češći su i slučajevi krađe identiteta iznajmljivača. Jedan vlasnik apartmana iz okolice Splita upozorio je da su prevaranti preuzeli njegove fotografije i otvorili lažni profil preko kojeg su nudili smještaj i uzimali novac od gostiju.

Iz CERT-a savjetuju građanima da ne otvaraju poveznice koje stižu u neočekivanim porukama, osobito ako dolaze s nepoznatih ili stranih telefonskih brojeva te stvaraju osjećaj hitnosti zbog navodnih problema s rezervacijom. Sve informacije o smještaju i plaćanju treba provjeravati isključivo putem službene aplikacije ili internetske stranice na kojoj je rezervacija napravljena te kontaktirati iznajmljivača koristeći službene podatke unutar platforme. Također preporučuju pažljivo provjeriti internetsku adresu prije unosa podataka o kartici, koristiti dvofaktorsku autentifikaciju gdje je dostupna i redovito pratiti promet po bankovnom računu kako bi se svaka sumnjiva transakcija mogla na vrijeme prijaviti banci.

Stručnjaci upozoravaju da posebnu sumnju trebaju pobuditi oglasi koji nude luksuzan smještaj po neuobičajeno niskim cijenama ili imaju velik broj navodno slobodnih termina usred turističke sezone, jer upravo takve ponude prevaranti najčešće koriste kako bi privukli žrtve.