Goli beton, manje utičnica i niža cijena: Ovako bi mogli izgledati novi njemački stanovi

Ponekad i ministrice moraju glumiti: Verena Hubertz i Stefanie Hubig ulaze u kuhinju stana u "jednostavno" izgrađenoj višestambenoj zgradi u berlinskome Neuköllnu. Pred kamerama se čude: zidovi stana su ostavljeni kao goli beton pa se na prvi pogled čini kao da radovi još nisu završeni. U uredskom prostoru na katu ispod su kanalice kablova tek na zidu, žbuke - nema. Sve je to učinjeno namjerno. To je ogledni primjerak "zgrade tipa E" – gdje je E i "eksperiment" i "einfach" – jednostavno. Temeljna ideja takve zgrade jest odstupanje od standarda koji nisu važni za sigurnost kada to smanjuje troškove. To znači i svjesno ispitivanje takozvanih "uobičajenih pravila struke" koja doduše jesu po njemačkom industrijskom standardu DIN, ali zapravo nigdje ne piše da ona moraju postojati – kao što je primjerice žbuka u unutrašnjosti zgrade, piše Deutsche Welle.

Keep it simple, stupid!



No investitori ih dosad uglavnom poštuju zbog mogućeg pitanja jamstva i odgovornosti, objašnjava njemačka ministrica pravosuđa Stefanie Hubig (SPD): "Našim zakonskim prijedlogom ubuduće ćemo omogućiti da ugovorne strane – investitor s jedne strane te arhitekt i građevinsko poduzeće s druge strane – mogu jasno urediti pravne odnose kako bi znale što je ugovorena obveza, koji standard žele i kojeg se standarda svjesno odriču." Cilj je uspostaviti jasan pravni okvir. Prije svega, arhitekti i građevinska poduzeća se više ne bi trebali bojati sudske tužbe ako pri gradnji ne primijene u cijelosti "uobičajena pravila struke" – primjerice ako u dnevni boravak ne ugrade dvoznamenkasti broj utičnica ili ako u kupaonici ne postave posebne radijatore na kojima se mogu sušiti ručnici. Njemačka ministrica graditeljstva Verena Hubertz iz SPD-a naglašava da novi zakon nije detaljan popis zahtjeva koji određuje što stan mora imati, a što ne. "Kad bismo sada jednom zauvijek definirali kako izgleda 'tip zgrade E', zanemarili bismo činjenicu da se mnogo toga vrlo brzo mijenja. Moramo uzeti u obzir i to da je svaka zgrada drukčija – nije isto gradnja od drva, betona ili hibridnih konstrukcija od drva i drugih materijala."

Mnogima će biti - dovoljno



Davanje preciznih uputa ograničilo bi kreativnost arhitekata, kaže ministrica. Zato "tip zgrade E" ne bi trebao postati nova kategorija zgrada, nego koncept projektiranja i ugovaranja. Najvažniji cilj jest učiniti gradnju stanova jeftinijom i bržom. Stručnjak za graditeljstvo Dietmar Walberg smatra da je "tip zgrade E" ispravan pristup. No, kaže predsjednik neprofitne udruge suvremenih graditelja ARGE (Arbeitsgemeinschaft für zeitgemäßes Bauen) iz Kiela, taj koncept treba razraditi do kraja. Novi tip zgrade morao bi definirati "osnovni standard" kakav se nudi i jasno reći: "Ovako izgleda stan koji dobivate. Jeste li time zadovoljni?" Ako bi tada, kako kaže Walberg, "99 posto ljudi" bilo zadovoljno, "tip zgrade E" ispunio bi očekivanja. Prema Walbergovu mišljenju, za poticanje stambene gradnje u mjeri koja je potrebna moralo bi se učiniti još više. Zajedno s Institutom za istraživanje graditeljstva zalaže se za ukidanje velikog broja normi i propisa. Prema studiji tih instituta, time bi se u Njemačkoj moglo izgraditi trećinu više stanova, a cijena četvornog metra bila bi niža barem za 1.000 eura.

Margarin i kavijar



Walberg upozorava i na druge državne programe potpora. Po njegovu mišljenju, nije dosljedno da njemačka vlada promiče jednostavniju gradnju, a istodobno prvenstveno potiče novogradnju koja je posebno energetski učinkovita pa samim time i složenija i skuplja. "Ne mogu s jedne strane zagovarati kruh s margarinom, a s druge u sustav potpora gurati kavijar", kaže Walberg. "To među sudionicima na tržištu izaziva proturječja i nerazumijevanje. Zato se te politike moraju uskladiti i znatno pojednostaviti." Ministrice Hubertz i Hubig zasad se žele usredotočiti na niže standarde u stambenoj gradnji. Njemačka vlada trenutačno usklađuje stajališta o "tipu zgrade E" unutar svojih redova. Tijekom sljedećih mjeseci prijedlog zakona trebao bi službeno biti upućen vladi na usvajanje.